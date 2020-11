Prezes Purella: Chcemy, by każdy Polak miał szansę się zdrowo odżywiać!

Prezes Czerwińskim przyznał, że ma nadzieję, że Purella będzie kiedyś synonimem produktów o najwyższych wartościach odżywczych.

- Zrealizowaliśmy duże badania na temat potrzeb konsumentów. Zrobiliśmy szereg spotkań, focus grupy, w mniejszych i większych miastach. Interesowało nas również zdanie użytkowników, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z tego typu produktami. Wnioski jakie wyciągnęliśmy z tych spotkań były niezwykle interesujące. Okazało sie, że konsumenci, żeby zdecydowali się na zakup nowego produktu funkcjonalnego, chętniej to zrobią jeśli jest on dostępny w małym opakowaniu. Małe opakowania likwidują barierę ceny, bo siłą rzeczy mniejsza gramatrura oznacza niższą cenę produktu. Dlatego postawiliśmy na małe opakowania naszych funcjonalnych napojów. To i edukacja, szczegółowy opis nowych produktów i ch funkcji, spowodowało, że udało się nam z sukcesem wprowadzić je na sklepowe półki - dodał prezes Purella Superfoods.

W ostatnich miesiącach kategorie zdrowej żywności mocno przyspieszyły. Michał Czerwiński przyznał, że epidemia i pandemia sprzyjają rozwojowi sektora superfoods.

- Sprzyjają w tym sensie, że konsumenci chcą dzisiaj szczególnie zadbać o właściwą dietę i prozdrowotne odżywianie. A my nie chcemy być premium, chcemy być szeroko dostępni dla jak największej grupy konsumentów. Chcemy, by każdy Polak mógł się zdrowo odżywiać, dlatego też staramy się wchodzić ze swoimi produktami do dużych kategorii - dodał.

Michał Czerwiński zauważył, że półki ze zdrową żywnością wciąż są postrzegane przez konsumentów jako coś nie do końca dla nich zrozumiałego i drogiego. - Staramy się wejść z naszymi produktami do kategorii przypraw czy bardzo perspektywicznej kategorii śniadaniowej. Dużym sukcesem okazały się nasze funkcjonalne shoty - to produkty, które mają być w dobrej cenie. Pandemia przywróciła cenę jako istotny czynnik wyboru produktu. Spodziewamy się dużego kryzysu. Chcemy tak pozycjonować nasze produkty, aby były w zasięgu oczekiwań finansowych konsumentów. Przykładamy uwagę do cen surowców i opakowań, żeby finalna cena produktu była satysfakcjonująca dla kupującego - mówił podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu Michał Czerwiński.