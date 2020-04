Prezes Purella Superfoods: szykujemy się już na czasy po pandemii, szukamy swoich szans (wideo)

- W lutym, kiedy koronawirus pojawił się w Europie, zaczęliśmy wprowadzać zmiany w zakładach, z którymi współpracujemy, dot. higieny i bezpieczeństwa.A od 12 marca cały nasz zespół pracuje z domu. To było dla nas wyzwanie, nigdy wcześniej nie praktykowaliśmy home office - mówi Michał Czerwiński.

- Przestawiamy niemal każdy obszar działalności firmy. Wzmocniliśmy działania on-linowe, e-commercowe, pracujemy nad poszerzeniem działań dot. własnego sklepu internetowego, sklepu BeBio.pl, który nalezy do Ewy Chodakowskiej, rozszerzamy współpracę z Frisco.pl - dodaje

16 marca firma dołączyła do akcji #wspieramyszpitale. - Prowadzimy akcje bezpośredniej pomocy dla szpitala w Raciborzu. Co tydzień przekazujemy 20 proc. obrotu z naszego e-sklepu na konto tego szpitala. Poza tym wspieramy szpitale i pracowników służb medycznych naszymi produktami wzmacniającymi odporność, wspieramy również jednostki WOPR - mówi Michał Czerwiński.

- Staramy się dopasować do tego trudnego momentu ale oczywiście przygotowujermy się już na czasy po koronawirusie. Myślę, że zmiany będą bardzo głębokie, przede wszystkim mogą dotyczyć nawyków zakupowych konsumentów. Myślę, że spora część z nich zostanie przy zakupach on-linenowych a e-commerce mocno przyspieszy. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę i się do tego przygotować już teraz - zapewnia prezes Purella Superfoods.

Jak ocenia Pan wsparcie rządowe?

- My przede wszystkim skupiamy się na sobie, na ustawieniu procesów w taki sposób, by dopasować się do sytuacji. Nie analizowaliśmy zbyt dokładnie tarczy, wiemy, że jej założenia są skierowane przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw. Czekamy oczywiście na tarczę nr 2 i 3. Jednak teraz najważniejsze jest dla nas odnalezienie swoich szans w tej sytuacji, przestawienie i dopasowanie naszych wewnętrznych procesów do obecnej sytuacji. Szukamy własnych rozwiązań - zapewnia.

Gdyby Pan był premierem jakie wsparcie chciałby Pan zaoferować biznesowi?

- Przede wszystkim rozwiązania, które realnie pomagają przedsiębiorstwom. Ja bym się skupił na przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych, które generują miejsca pracy. Bo najważniejsze jest teraz utrzymanie zatrudnienia - dodaje prezes.

Czego życzyć Purelli Superfoods, poza zdrowiem?

- Przede wszystkim, żebyśmy realizowali nasze zadania i znajdowali swoje szanse. Jesteśmy w fazie dużej inwestycji w Białymstoku, gdzie otwieramy noją linię produkcyjną - mówi Michał Czerwiński.