Grupa Producentów Warzyw Primavega wchodzi na rynek z nową marką świeżych warzyw Pole do popisu. Wejście na rynek wspiera kampania marketingowa.

Primavega wprowadza nową markę świeżych warzyw. fot. mat. pras.

Primavega wprowadza nową markę świeżych warzyw

Grupa Producentów Warzyw Primavega, największy producent i importer świeżych, zielonych warzyw liściastych w Polsce, wprowadza na rynek nową markę Pole do popisu. Marka koncentruje się na pokazaniu niezwykłego świata zielonych warzyw, pełnego smaków i świeżości oraz motywuje do kulinarnych poszukiwań, wprowadzenia do codziennych posiłków różnorodności i plasuje warzywa w kontekście przyjemności i doświadczeń sensorycznych.

Jak wskazuje Primavega, produkty marki Pole do popisu dzięki wyrazistym etykietom wyróżniają się na sklepowej półce, a transparentne opakowania odpowiadają na potrzeby konsumentów, którzy chcą mieć pewność, że wybierają najświeższy, a tym samym najsmaczniejszy i najzdrowszy produkt. Na produktach znajdują się też szczegółowe informacje o wartościach odżywczych, co jest przydatne w planowaniu codziennych posiłków zbilansowanych pod kątem witamin i składników mineralnych.

Pole do popisu. Nowa marka Primavegi

- Budując markę Pole do popisu postawiliśmy na nowatorskie podejście w kategorii świeżych warzyw, tworząc markę skoncentrowaną przede wszystkim na korzyściach istotnych dla konsumenta warzyw, takich jak między innymi: smak, świeżość i wartości odżywcze. Posiadanie marki jest skutecznym narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej, daje wyróżnialność na półce. Stworzenie marki Pole do popisu i proces rozwoju nowych produktów sprzedawanych pod tą marką, to nowy element naszej strategii biznesowej - mówi Bogusław Bartczak, Dyrektor Zarządzający Grupy Producentów Warzyw Primavega.

Warzywa Pola do popisu. Co w ofercie?

W ofercie marki Pole do popisu znajdują się zarówno popularne warzywa takie jak: młody szpinak, rukola, roszponka, seler naciowy, ale również sałata rzymska mini czy autorski produkt Młode Listki w 3 kompozycjach sałat: Mizuna i Musztardowiec, Roszponka i Tango Rosso oraz Rukola i Lattughinio Rosso.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl