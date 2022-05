Producenci owoców jagodowych wspierają wyprawę w Himalaje

Producenci owoców jagodowych wsparli wyprawę w Himalaje. Projekt jest okazją do promocji walorów owoców liofilizowanych i refleksji na temat historii i sukcesów branży. O konsekwencji i marzeniach, które realizują opowiadają plantatorzy borówki, truskawek i jagody kamczackiej.

Autor: oprac. OW

Data: 30-05-2022, 10:41

Producenci owoców jagodowych wspierają wyprawę w Himalaje, fot. materiały prasowe

Celem wyprawy jest Mount Everest Base Camp i najwyższy szczyt Himalajów, na który można wejść bez skomplikowanych procedur przygotowawczych i zezwoleń - Kala Pattar, 5643 m n.p.m.

W wyprawie uczestniczą Oliwia i Mariusz Dąbrowski, który zainicjował włączenie liofilizowanych owoców w ekwipunek wspinaczy.

W maju 2022 roku dotarli pod Mount Everest.

Każdy ma swój Everest

- Oboje mamy lęk wysokości, dlatego wyprawę poprzedziła wieloletnia turystyka, którą zaczęliśmy od niskich partii Beskidu Wyspowego, poprzez Tatry, aż do najwyższych gór świata. Dziękujemy bardzo za owoce, pozdrawiamy plantatorów owoców jagodowych w Polsce. Do zobaczenia na szlaku i na wspólnych eventach, gdziekolwiek nas los połączy - mówi Mariusz Dąbrowski.

Zebranie owoców wymaga wielu miesięcy pracy

Każda zakończona sukcesem wyprawa w wysokie góry jest ukoronowaniem wielomiesięcznych przygotowań. Nie inaczej jest z uprawą borówek. Zebranie owoców wymaga wielu miesięcy pracy – cięcia, ręcznego pielenia, wprowadzania owadów zapylających czy ściółkowania.

- Polscy plantatorzy od początku towarowej uprawy borówki koncentrowali się na jakości, zdobywaniu certyfikatów, stosowaniu odpowiednich opakowań. Dla kolejnego pokolenia borówkowych pasjonatów celem jest przekonanie Polaków, że borówki to polskie superowoce, które warto jeść szczególnie w naszym sezonie, gdy dostępne są owoce z lokalnych upraw - mówi Dominika Kozarzewska, Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody”.

- Życie związane z uprawą borówki jest jak wyprawa w Himalaje. Mnóstwo przygotowań, lata wysiłku, pracy i ogrom wydatków. Tymczasem rezultat, tak jak w czasie wypraw, zależy od świadomości zagrożeń, kondycji, ale również od warunków atmosferycznych. Czasami tuż pod szczytem okazuje się, że przygotowania poszły na marne i trzeba zawrócić, z nadzieją, że w kolejnym roku się uda. Podejmujemy wysiłek, bo wierzymy, że przyniesie rezultaty. Liczymy na mnóstwo owoców. Za te owoce otrzymamy godne wynagrodzenia. Wtedy to jest pasja spełniona – mówią Wanda i Rafał Powroźnik.

Ama Dablam 6812 m n.p.m., uważany za najpiękniejszy szczyt Himalajów. Fot. materiały prasowe

Jagoda kamczacka pojechała na Everest

- Jako ogrodnicy wybieramy rośliny, które są wartościowe i mają potencjał. Taka właśnie jest jagoda kamczacka. Cieszymy się, że nasze działania w promowaniu tego nowego gatunku w Polsce przynoszą rezultaty. Zbliża się czas zbiorów. Szykujemy możliwość ich spróbowania bezpośrednio na plantacji – mówi Justyna Kusibab-Mruk, szkółkarz, plantator, przetwórca i promotor jagody kamczackiej, Plantin.

- Rodzice uprawiają truskawki od ponad 25 lat. Niejako w sposób naturalny przejęliśmy ich role. Zależało nam, by prowadzić plantację uczciwie, sprawnie i coraz nowocześniej. Tak powstała marka „Truskawki od Karola”. Brat Karol zajął się uprawą, ja przyjęłam za cel rozsławienie naszych owoców. Powiadają „Sky Is The Limit” i to hasło przyświeca nam w codziennej pracy - tłumaczą Weronika i Karol Maciejczyk, plantatorzy spod Oleśnicy, Truskawki od Karola.

- Jesteśmy niewielką plantacją borówki, działającą na rynku lokalnym. Przy naszej plantacji powstał borówkowy mural. Pojawił się pomysł, później projekt i wykonanie. W naszej lokalnej społeczności zrobiło się bardziej kolorowo - mówi Darek Kolanus, „Borowkarnia” Gosp. Ogrodnicze Plantacja Borówki w Łasku.

- Swój Everest zdobyliśmy podczas posezonowej wyprawy na Cayambe 5790 m.n.p.m. Na co dzień motywuje nas to, że możemy produkować prozdrowotną, dobrą żywość, a klienci wracają. Trzymamy kciuki za każdy branżowy Everest - mówi Agata Woryna, Plantacja Borówki Wysokiej Woryna.

Produkcja staje się coraz bardziej wymagająca

Sytuacja pandemiczna i wojna w Ukrainie w znaczący sposób wpływa na kierunek rozwoju branży borówkowej. Ostatnie wydarzenia przyniosły ze sobą wiele wyzwań i trudności, którym producenci muszą sprostać. Trendy wskazują na wzrost świadomości zdrowotnej i preferencji konsumentów, co przekłada się na rosnącą konsumpcję owoców jagodowych, w tym szczególnie borówek. Z roku na rok rośnie również popyt na certyfikowane borówki.

- Produkcja staje się coraz bardziej wymagająca. Działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do zapylania kwiatów borówek wykorzystuje trzmiele i pszczoły miodne. Przez cały sezon monitorujemy uprawy pod kątem występowania chorób i szkodników. To pozwala na prognozowanie zagrożeń. Do ochrony roślin wykorzystujemy pułpaki feromonowe, tablice lepowe do wyłapywania szkodników i preparaty biologiczne, w tym organizmy pożyteczne, które są naturalnymi wrogami szkodników upraw – mówi Wioleta Piencek, producentka borówki wysokiej z powiatu Rawskiego.

- W ramach pracy naukowej nad doktoratem zajmuję się badaniem metod biologicznych zwalczania szkodnika Drosophila suzuki. Badania dotyczą biologicznego zwalczania tego szkodnika, poprzez wprowadzenie różnych organizmów antagonistycznych. Zmniejszymy straty polskich i międzynarodowych plantatorów owoców jagodowych. Jak to mówią: dlaczego się wspinasz? Bo te góry są - mówi Wioleta Piencek, plantatorka i doktorantka w Zakładzie Entomologii Stosowanej, Instytutu Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.