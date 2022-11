Dzielnicowe Dni Dobrego Jedzenia w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbyły się w tym roku przy wsparciu producentów i projektu „Czas na polskie superowoce!”. Organizatorem finału było Przedszkole nr 123 „Ocean marzeń”, a uczestnikami dzieci reprezentujące 23 placówki.

Ruszają Dni Dobrego Jedzenia na warszawskim Targówku, fot. materiały prasowe

W zdrowym ciele zdrowy duch

Dzięki producentom wszystkie dzieci miały okazję spróbować jesiennych polskich malin oraz porównać owoce świeże i liofilizowanych.

- Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń” we współpracy z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy od 13 lat organizuje Dzielnicowe Dni Dobrego Jedzenia. Świadomi problemu otyłości wśród dzieci, zachęcamy je do zdrowego odżywiania. Co roku akcji przyświecają inne motywy przewodnie, kasze, ryby, ziarna, owoce czy warzywa. W ramach akcji organizowany jest konkurs dla mieszkańców dzielnicy „Tu zaczyna się Warszawa, tutaj dziecko zdrowo jada”, i przy ich współudziale powstają książki z przepisami. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, która przyczynia się do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy - mówi Julita Głażewska, Inspektor Wydziału Edukacji i Wychowania Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Dni Zdrowego Jedzenia organizowane w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy:

wpływają na integrację środowiska oświatowego, stanowią okazję do wymiany doświadczeń na temat prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, dostarczają potrzebnej wiedzy dotyczącej komponowania zbilansowanej diety dostosowanej do preferencji żywieniowych dziecka w wieku przedszkolnym, pokazują sposoby kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, stanowią okazję do spotkań ze specjalistami w zakresie żywienia, wywołują pozytywne emocje u dzieci i dorosłych.



Najważniejszym elementem organizacji „Dni” jest prowadzenie długofalowej edukacji żywieniowej dziecka i rodziców w zakresie:

sposobów dostarczania do organizmu wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka,

wprowadzania jak największej ilości nowych produktów i smaków,

bilansowania diety pod kątem odpowiedniej ilości energii oraz wszystkich składników odżywczych.

Pobudzić zmysł edukacji

- Dziękujemy za możliwość udziału, znakomitą organizację i gościnę. Dni Dobrego Jedzenia w dzielnicy Targówek potrafią rozbudzić zmysł edukacji. Cieszymy się z możliwości prezentacji owoców jagodowych, w tym roku malin, często nazywanych polskimi superowocami. Współpracując w gronie producentów, w tym przypadku w ramach projektu „Czas na polskie superowoce!”, wspieramy wydarzenia edukacyjne. Obok dzieci przedszkolnych, planujemy projekt dla klas 1-3 oraz 4-6. W gronie wszystkich polskich producentów owoców i warzyw wspieramy opracowanie rekomendacji żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Polecamy wykorzystanie sprawdzonych materiałów – mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Połowa talerza dla warzyw i owoców

W myśl powiedzenia „czym skorupka za młodu nasiąknie…” - edukacja najmłodszych ma wielki potencjał. Przedszkolaki pochłaniają wiedzę ekspresowo, wystarczy mową i czynem pokazywać dobre wzorce, a oni wyrosną na świadomych i mądrych dorosłych. Krótka edukacja zaowocowała tym, że przedszkolaki wiedzą już czym jest Talerz Zdrowego Żywienia i znają korzyści zdrowotne jakie niosą warzywa i owoce. Jednogłośnie wszyscy zadeklarowali, że od dziś będą połowę talerza zapełniać warzywami, a na deser zjadać owoce zamiast słodyczy. Pozostaje mi trzymać za nich kciuki - mówi Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk kliniczny, ekspert ogrodniczego Core Teamu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl