Producent ekożywności opuści GPW?

Walne zgromadzenie litewskiej spółki Auga Group zdecyduje 14 października o wycofaniu spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 23-09-2021, 18:44

Auga Group może opuścić warszawską GPW. fot. za YouTube

Auga Group opuści GPW?

Wniosek w tej sprawie zgłosił akcjonariusz Baltic Champs Group - podała Auga Group w komunikatach. Akcje spółki są wprowadzone obecnie do obrotu na dwóch rynkach - AB Nasdaq Vilnius oraz na GPW. Akcjonariusz wskazał, że aktywny obrót odbywa się co do zasady tylko na Nasdaq.

"Obecność akcji spółki nie tylko na rynku regulowanym Nasdaq, ale także na GPW, nie przynosi jej realnych korzyści, ale wymaga od niej dodatkowych zasobów ludzkich, prowadzi również do dodatkowych kosztów w związku ze spełnianiem wymogów regulacyjnych dla spółek giełdowych nie tylko z Litwy, ale także z zagranicy (Polski)" - napisano w komunikacie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Auga Group woli Nasdaq od GPW



"W odróżnieniu od rynków krajów bałtyckich, spółka nie ma intencji i potrzeb pozyskiwania dodatkowego kapitału poprzez przeprowadzanie ofert publicznych swoich akcji lub innych papierów wartościowych w Polsce i/lub poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności na tym rynku" - dodano.



Akcjonariusz zwrócił uwagę, że po wykluczeniu akcji Auga Group z obrotu na GPW, będą one dalej przedmiotem obrotu na Nasdaq Vilnius, co zapewni ochronę praw i interesów akcjonariuszy spółki.



"Po wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW, spółka będzie mogła skoncentrować wszystkie swoje wysiłki wyłącznie na relacjach z inwestorami na swoim głównym rynku regulowanym Nasdaq oraz na prowadzeniu swojej bezpośredniej działalności" - dodano.



Baltic Champs Group ma 55,04 proc. akcji Auga Group.

Auga Group - litewski potentat ekożywności

Założona przez Litwina Kestutisa Jusciusa Auga Group jest jedną z największych pionowo zintegrowanych firm produkujących żywność ekologiczną w Europie. Grupa zarządza ok. 39 tys. ha certyfikowanych ekologicznie gruntów ornych i rozwija zrównoważony model rolnictwa, oparty na nowych technologiach, specjalizujący się w uprawach zbóż, grzybów oraz hodowli krów mlecznych.

Wykorzystując produkcję własną i kontraktową, firma wytwarza produkty żywności ekologicznej dla konsumenta końcowego, jak również dla przetwórstwa spożywczego.

Grupa zatrudnia ponad 1200 osób. W 2019 roku grupa AUGA rozpoczęła sprzedaż produktów na rynku USA.

Auga Group - Baltic Champs ogłasza wezwanie

Baltic Champs Group wzywa do sprzedaży 271.840 akcji Auga Group, stanowiących 0,1195 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena, po której nabywane będą akcje to 2,38 zł za papier - podało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 12 października do 26 listopada 2021 r. Planowany dzień zawarcia transakcji na GPW to 1 grudnia, a planowany dzień rozliczenia transakcji - 2 grudnia 2021 r.



Na dzień ogłoszenia wezwania, Baltic Champs Group posiada ok. 55,04 proc. akcji i głosów na WZ spółki. Po przeprowadzeniu wezwania zamierza osiągnąć ok. 55,16 proc. akcji i głosów na walnym Auga Group.



Jak podano w komunikacie, wzywający ogłosił wezwanie wyłącznie w celu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Akcje spółki są wprowadzone obecnie do obrotu na dwóch rynkach - AB Nasdaq Vilnius oraz na GPW.



"Wzywający nie zamierza wycofać akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Nasdaq i w dalszym ciągu będą one notowane na tym rynku regulowanym. Tym samym inwestorzy posiadający akcje spółki będą mogli nimi dalej obracać publicznie na rynku regulowanym Nasdaq" - czytamy w treści wezwania.



"Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW będzie uzależnione od zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z prawem Republiki Litewskiej w sprawie papierów wartościowych, decyzja o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym powinna zostać podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki większością nie mniejszą niż 3/4 głosów ze wszystkich akcji spółki, posiadanych przez akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu" - dodano.



Auga Group poinformowała wcześniej w środę, że walne zgromadzenie tej spółki zdecyduje 14 października o wycofaniu jej z obrotu na warszawskiej giełdzie. Wniosek w tej sprawie zgłosiła właśnie Baltic Champs Group, która w uzasadnieniu wskazała, że aktywny obrót akcjami Auga Group odbywa się co do zasady tylko na Nasdaq Vilnius.



"Obecność akcji spółki nie tylko na rynku regulowanym Nasdaq, ale także na GPW, nie przynosi jej realnych korzyści, ale wymaga od niej dodatkowych zasobów ludzkich, prowadzi również do dodatkowych kosztów w związku ze spełnianiem wymogów regulacyjnych dla spółek giełdowych nie tylko z Litwy, ale także z zagranicy (Polski)" - napisano w środowym komunikacie.



"W odróżnieniu od rynków krajów bałtyckich, spółka nie ma intencji i potrzeb pozyskiwania dodatkowego kapitału poprzez przeprowadzanie ofert publicznych swoich akcji lub innych papierów wartościowych w Polsce i/lub poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności na tym rynku" - dodano.