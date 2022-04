Producent Majonezu Kieleckiego: Jesteśmy dumni z bycia numerem dwa na rynku

Autor: AW

Data: 10-04-2022, 13:38

Majonez Kielecki zajmuje drugie miejsce na polskim rynku pod względem wielkości i wartości sprzedaży. fot. mat. pras.

Majonez Kielecki przed Wielkanocą 2022

Portalspozywczy.pl: Jak w okresie wielkanocnym kształtuje się sprzedaż majonezu?

Zbigniew Mojecki, z-ca prezesa ds. handlowych WSP Społem: W okolicach Wielkanocy tradycyjnie największą popularnością cieszy się nasz flagowy produkt, czyli Majonez Kielecki. Jego sprzedaż wrasta wtedy nawet o 200-300% w stosunku do innych miesięcy w roku.

Kiedy zaczyna się dla państwa okres świąteczny?

Konsumenci zazwyczaj zaczynają robić zakupy już kilka tygodni przed okresem świątecznym. Ze względu na uniwersalny charakter majonez jest wtedy jedną z ważniejszych pozycji na liście zakupów. Bez niego nie obejdą się bowiem takie rodzime specjały jak sałatki warzywne, jajka, a nawet wypieki. Zwiększone zapotrzebowanie, o którym wspomniałem, dotyczy jednak nie tylko majonezów. W marcu i kwietniu generalnie obserwujemy zwiększony popyt na wszelkiego typu sosy zimne.

Jaką pozycję na rynku ma Majonez Kielecki?

Obecnie Majonez Kielecki zajmuje drugie miejsce na polskim rynku zarówno pod względem wielkości, jak i wartości sprzedaży z wyraźną przewagą nad innymi markami. Naszymi bezpośrednimi konkurentami są wielkie, międzynarodowe koncerny, które przeznaczają ogromne środki na promocję i budowę marki. Dlatego też taki wynik to dla nas powód do dumy, zwłaszcza, że jesteśmy przedsiębiorstwem wyłącznie z polskim kapitałem.

Producent Majonezu Kieleckiego o bojkocie rywali

Jak głośny ostatnio w mediach bojkot konkurencyjnych produktów Winiary odbił się na marce Majonez Kielecki?

W tej szczególnej sytuacji związanej z dramatycznymi wydarzeniami na Ukrainie całą naszą uwagę skupiamy na obserwacji zmian, jakie w sposób niezwykle dynamiczny zachodzą w otoczeniu gospodarczym. Mowa tu zwłaszcza o rynku surowców i opakowań. Staramy się w możliwie najlepszy sposób dostosować do wspominanych uprzednio zmian oraz potrzeb klientów. Nie chcemy się natomiast wypowiadać na temat decyzji podejmowanych przez naszych konkurentów. Z oczywistych powodów łatwo moglibyśmy być posądzeni o brak obiektywizmu.

WSP Społem o rezygnacji z musztardy rosyjskiej

WSP Społem zmienił nazwę musztardy "rosyjskiej" na "ostrą". Dlaczego zdecydowaliście się na taki krok i jaki jest odzew z rynku?

Decyzja o zmianie nazwy musztardy została przez nas podjęta po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji, z uwzględnieniem sugestii napływających zarówno ze strony dystrybutorów, jak konsumentów. Wzięliśmy pod uwagę wiele argumentów - zarówno tych za, jak i przeciw. Zaręczam, że przytoczona powyżej decyzja nie zapadła pod wpływem impulsu, a stały za nią jednoznaczne i obiektywne przesłanki.

Co jednak ważne - skład musztardy nie został zmieniony, a sama nazwa nawiązuje do jej charakteru – to doskonale dopasowany smakowo i uzupełniający się duet intensywnego aromatu ziół i zdecydowanego smaku grubo mielonej czarnej gorczycy. Jeśli zaś chodzi o odzew odbiorców, jest jeszcze za wcześnie, aby to oceniać, ponieważ na chwilę obecną produkt dopiero dociera na rynek.

