Producent przetworów podnosi ceny. "W 2022 możliwa korekta"

Rolnicy już komunikują nam prognozowane dwucyfrowe wzrosty cen ze względu na rosnące koszty. Obawiam się, że w 2022 roku będziemy zmuszeni do jeszcze jednej korekty cen - mówi nam Krzysztof Urbanek, dyrektor ds. handlu w firmie Bracia Urbanek

Krzysztof Urbanek, dyrektor ds. handlu w firmie Bracia Urbanek wskazuje, że mimo rosnących kosztów, spółka nie rezygnuje z inwestycji. fot. PTWP

Jak Bracia Urbanek radzą sobie ze wzrostem kosztów?

Krzysztof Urbanek, dyrektor ds. handlu w firmie Bracia Urbanek mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że wzrost kosztów jest wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorstw na rynku.

- Co roku nasza firma inwestuje wiele zasobów w celu optymalizacji kosztowej poprzez zwiększanie efektywności linii, automatyzację procesów produkcyjnych oraz korzystniejsze zarządzanie energią. Co więcej, w 2022 r. zainwestowaliśmy w fotowoltaikę, co nie tylko wpłynie na koszty, ale również wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy - dodaje.

Urbanek przyznaje jednak, że wszystkie powyższe działania nie są w stanie zniwelować ogromnych podwyżek kosztów występujących w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

- Obecnie najbardziej dotkliwy jest wzrost cen gazu oraz energii. Rosnące koszty mediów pociągają za sobą lawinowo podwyżki cen wszystkich materiałów, surowców, logistyki i innych usług. W obecnych czasach kluczowe jest więc rozsądne zarządzanie budżetem firmy i odpowiednie dostosowywanie polityki cenowej - dodaje.

Bracia Urbanek podnoszą ceny

Firma Bracia Urbanek także była zmuszona wprowadzić podwyżki cen naszych produktów.

- Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ wzrosty cen negatywnie odbijają się na wielkości sprzedaży, lecz były one konieczne z uwagi na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Obecnie przyglądamy się jak konsumenci zareagowali na wyższe ceny i jak zmieniają się ich trendy zakupowe - mówi.

Nasz rozmówca zaznacza, że na tę chwilę, do nowego sezonu zbiorów warzyw, spółka nie planuje następnych ruchów cenowych

- Natomiast po nowych zbiorach podwyżki uzależnione będą od finalnej ceny surowców. Tutaj niestety nie mamy dobrych informacji, ponieważ rolnicy już komunikują nam prognozowane dwucyfrowe wzrosty cen ze względu na wzrastające koszty nawozów, gazu, energii oraz pracy. Obawiam się, że w tym roku będziemy zmuszeni do jeszcze jednej korekty cen podyktowanej znacznymi wzrostami cen płodów rolnych - wskazuje.

Nowości w portfolio Braci Urbanek

Mimo trudnej sytuacji rynkowej, Bracia Urbanek poszerzają portfolio o kolejne nowości. W sieci Biedronka pojawiły się kiszone rzodkiewki Braci Urbanek.

- Odpowiadając na potrzeby konsumentów, którzy szukają zdrowych produktów i ciekawych smaków, poszerzyliśmy portfolio o nowe kiszone produkty - rzodkiewka, rzodkiew, marchew, burak, bób. Kiszone warzywa były, poza ogórkiem i kapustą, niszową kategorią dostępną jedynie w lokalnych sklepach. Staramy się ją zaadresować do szerszego grona konsumentów - mówi Krzysztof Urbanek.

Bracia Urbanek inwestują również w rozwój marki Pan Pomidor.

- Niedługo na rynku pojawią się świeże pasty warzywne dostępne w trzech smakach. Produkty wpisują się idealnie w trend clean label oraz convenience. My, Polacy uwielbiamy kanapki. Chcemy dać konsumentom produkt, który jest przede wszystkim zdrowy i również urozmaici śniadania - dodaje Urbanek.

Bracia Urbanek i przejęcia? Jeszcze nie teraz

W ocenie dyrektora ds. handlu w firmie Bracia Urbanek rok 2022 będzie bardzo niestabilny.

- Nie wiemy jak galopująca inflacja wpłynie na decyzje zakupowe konsumenta. Patrząc przez ten pryzmat, ciężko oszacować, które kategorie będą się rozwijały, a co za tym idzie, w co inwestować. Dodatkowo każda firma walczy z presją kosztową i w tak niepewnych czasach rozsądniej jest zrobić rezerwy celem zabezpieczenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. My ze swojej strony rozwijamy się zgodnie z przyjętą strategią zrównoważonego wzrostu organicznego. Rokrocznie odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty i cały czas analizujemy sytuację rynkową. Myślę że rok 2022 w kwestii fuzji dla naszej firmy nie jest opcją, ale w późniejszych latach nie wykluczamy takich możliwości - podsumowuje.