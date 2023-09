- Ruszamy z zagraniczną ekspansją. Celujemy w rynek czeski, słowacki, a następnie planujemy wejść na: Litwę, Łotwę i Estonię - mówi nam Gerald Tomasik, Founder i CEO Food Jack, producenta przetworów z jackfruita.

Gerald Tomasik, Founder i CEO Food Jack/fot. materiały prasowe

Jackfruit to największy owoc rosnący na drzewie na świecie, który jest ogólnodostępny w Azji Południowo-Wschodniej. Ma więcej potasu niż banany, ma sporo witaminy C, witaminę B, ma dużo magnezu, manganu.

Firma Food Jack przetwarza ten owoc i robi z niego roślinnego tuńczyka.

W 2022 r. firma FoodJack została wyróżniona Certyfikatem Dobry Produkt w kategorii Nowy produkt - za Jack The Fisherman A’la Tuna, roślinny zamiennik tuńczyka na bazie jackfruita.

Food Jack chce podbić świat

Food Jack to producent żywności roślinnej na bazie jackfruita, skupiony na produktach zwanych roślinnym tuńczykiem.

- W 2023 r., po okresie budowania fundamentów tj. zakładu produkcyjnego i gotowości operacyjnej, stopniowo wprowadzamy nasze produkty na rynek, i to nie tylko Polski. W trzecim kwartale 2023 uruchomiliśmy nasz własny eCommerce który jest nie tylko platformą detaliczna ale i platformą b2b dla klientów HoReCa. Rozwijamy sprzedaż w segmencie HoReCa gdzie wprowadziliśmy naszą linię Jack the Fisherman a’la Tuna w puszkach 1250 g, co przekłada się na spore zainteresowanie i coraz więcej restauracji wprowadza nasz produkt do menu. Prawdopodobnie w czwartym kwartale roku nasz Jack the Firsherman a’la Tuna pojawi się w dużej sieci gastro z ponad 40 dobrze znanymi lokalami - ujawnia Gerald Tomasik.

Poza tym firma rozpoczyna właśnie współpracę z dystrybutorem Kuchnie Świata S.A. który będzie partnerem dystrybucyjnym Jack Fruit w sektorze Retail.

- W ostatnim kwartale 2023 roku światło ujrzą nowe produkty tj. zupełnie nowa linia rzemieślniczych konserw Jack the Chef dostępna w 4 smakach oraz dojdzie 1 wyjątkowy produkt do lini Jack the Fisherman. Wtedy planujemy też rozpocząć ekspansję zagraniczną. W pierwszej kolejności celujemy w rynek czeski, słowacki, a następnie planujemy wejść na: Litwę, Łotwę i Estonię. W 2024 będziemy sukcesywnie kwartalnie testowali i wprowadzali sprzedaż na rynkach Europy Centralnej oraz Zachodniej. Rynek ZEA (Dubaj) eksplorujemy i dzięki wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaczynamy pierwsze prezentacje i rozmowy z lokalnymi partnerami. Poza tym, jeszcze w 2023 r., rozpoczynamy współpracę z ukraińskim partnerem i siecią handlową - wylicza Gerald Tomasik.

Certyfikat Dobry Produkt dla FoodJack

- Nagroda była bardzo miłym podsumowaniem końcówki zeszłego roku i wytężonej pracy nad produktem. Dzięki nagrodzie zespół utwierdził się w przekonaniu, ze praca która wkładał przez ostatnie 2 lata została doceniona nie tylko przez konsumentów ale i grono ekspertów rynkowych. Nagroda dała nam kopa do dalszej pracy nad kolejnymi innowacyjnymi produktami, które także zgłosimy w tegorocznym konkursie. Konkurs Certyfikat Dobry Produkt to wspaniała inicjatywa która według mnie pobudza firmy i zespoły do tworzenia kolejnych ciekawych i innowacyjnych produktów spożywczych - mówi Gerald Tomasik, Founder i CEO Food Jack.







