Sieci bez żadnego sensownego powodu manipulują cenami polskich owoców i warzyw. Zmieniają ceny kilka razy w tygodniu, ciągle mają uwagi co do jakości towaru. Natomiast warzywa i owoce importowane zawsze mają taką samą cenę, żadna sieć nie waży się jej zmienić - mówi nam Kamil Stanieta, członek grupy producentów pomidora Tomatex, członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Pomidora i Ogórka pod Osłonami.

fot. tomatex.pl

Tomatex: Zastanawiamy się, czy jest sens wznawiać produkcję

Kamil Stanieta, członek grupy producentów pomidora Tomatex, członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Pomidora i Ogórka pod Osłonami przyznaje, że choć zakłady azotowe wznowiły pracę, sam zastanawia się w tym momencie, czy w ogóle jest sens wznawiać produkcję...

- Generalnie wiodącym terminem nasadzeń był styczeń, między 6. a 15., czasami około 20., natomiast w tym roku zastanawiamy się, czy posadzić w marcu czy w ogóle nie sadzić. Zapasy nawozów jakieś mamy, jeżeli zaczniemy w marcu to na dwa miesiące nam wystarczy, ale co dalej? Tego nie wiemy. Dzisiaj nie mamy kwasu azotowego, którym kontrolujemy Ph wody, nie mamy podchlorynu sodu, który oczyszcza wodę z kamienia zapychającego linie kroplujące i wiązki przewodzące w roślinach, nie mamy dwutlenku węgla, który w zamkniętych szklarniach musi być roślinom dostarczany sztucznie, nie mamy saletry wapniowej - nie mamy w zasadzie niczego, co jest nam potrzebne do produkcji - wskazuje.

Tomatex o cenach owoców w sieciach handlowych

Stanieta opowiedział także o tym, jak dziś wyglądają rozmowy z sieciami handlowymi:

- My nie handlujemy bezpośrednio z dużymi sieciami, natomiast sprzedajemy swoją produkcję przez bardzo dużych pośredników, którzy prócz pomidorów mają w ofercie przysłowiowe sto innych produktów. Wiem jaką oni propozycję dostają z tych największych sieci, i jest to propozycja zdumiewająca: 3,10 zł za kilogram pomidora malinowego. Na półce sklepowej ten pomidor kosztuje 7,99 zł! Jeśli ja dostaję za pomidora 2,50 zł, mój pośrednik 0.60 gr. to znaczy, że marża sklepowa jest ponad dwukrotnie wyższa od zsumowanej marży producenta i pośrednika! Dlaczego?

Przy takiej marży sklepów nie mamy możliwości podnieść już naszych cen. Nie zrekompensujemy wyższych kosztów wyższymi cenami sprzedaży - wskazuje.

Nasz rozmówca wskazuje ponadto, że sieci bez żadnego sensownego powodu manipulują cenami polskich owoców i warzyw.

- Zmieniają ceny kilka razy w tygodniu, ciągle mają uwagi co do jakości towaru. Natomiast warzywa i owoce importowane zawsze mają taką samą cenę, żadna sieć nie waży się jej zmienić, a pośrednik zawsze wie, ile dostanie za towar - wskazuje.

