Producent skrobi znów skupuje akcje własne. Ma na to ponad 14 mln zł

Pepees rozpoczyna program skupu akcji własnych. Programem objętych jest do 7.125.000 akcji własnych, a wysokość środków przeznaczona na skup wynosi do 14,25 mln zł.

Pepees rozpoczyna program skupu akcji własnych. Programem objętych jest do 7.125.000 akcji własnych, a wysokość środków przeznaczona na skup wynosi do 14,25 mln zł. Celem programu jest umorzenie skupionych akcji spółki.



Nabywanie akcji własnych może zakończyć się nie później niż 14 kwietnia 2027 r.



Program odkupu akcji trwać będzie od 29 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem, że zarząd spółki jest uprawniony do rezygnacji z realizacji programu lub jego wstrzymania, zakończenia programu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez WZ.

Ile Pepees chce zapłacić za akcje?

Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 0,30 zł za akcję.



W ramach realizacji programu spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 7,5 proc. kapitału zakładowego, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą ZWZ z kwietnia 2022 roku.



Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Grupa Pepees to grupa kapitałowa, specjalizująca się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych. Wśród spółek grupy Pepees S.A. znajdują się zakłady przetwórstwa ziemniaka w Łomży, Bronisławiu oraz Lublinie.