Produkty Bakalland dostępne w aplikacji Too Good To Go

Producent bakalii Bakalland dołączył do grona partnerów Too Good To Go tym samym aktywnie włączając się w walkę przeciwdziałającą marnowaniu żywności.

Autor: AK

Data: 17-02-2022, 13:02

Bakalland dołączył do Too Good To Go/ fot. mat. prasowe

Od połowy grudnia użytkownicy aplikacji uratowali ponad trzy tysiące paczek wypełnionych pastami orzechowymi. Teraz współpraca poszerza się o kolejne miasta. To pierwsza akcja z producentem na tak szeroką skalę.

Możliwość uratowania paczek od Bakalland spotkała się z dużym entuzjazmem fanów aplikacji Too Good To Go. Przez dwa miesiące przyczyniło się to do zaoszczędzenia emisji ekwiwalentu CO2 o wartości 8 000 kilogramów! W grudniu producent bakalii zdecydował się przyłączyć do projektu kilkanaście punktów odbioru zlokalizowanych w restauracjach Olimp sieci Gastromall Group w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Zabrzu, Gliwicach, Jaworznie i Tychach. Teraz do akcji włączane są kolejne miasta: Gdańsk, Bydgoszcz, Inowrocław, Konin, Kalisz, Piła, Toruń. To tam mieszkańcy mogą polować na „paczki-niespodzianki” wypełnione zdrowymi smakołykami.

- Marnowanie żywności jest znakiem naszych czasów – każdy z nas może dołożyć wszelkich starań, aby ten trend odwrócić w całym łańcuchu dystrybucyjnym począwszy od firm produkcyjnych, a kończąc na konsumencie. Tylko od nas zależy, czy chcemy być częścią tego zjawiska czy jemu przeciwdziałać. Firma Bakalland dokłada wszelkich starań, aby ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko poprzez minimalizację strat wynikających z utylizowania żywności. Z końcem zeszłego roku zaczęliśmy aktywną współpracę z Too Good To Go jako partnerem, który pomaga nam dostarczyć pełnowartościowe produkty do Konsumentów, które nie miałyby już szansy zaistnieć na półce u naszych Partnerów Handlowych, a dalej mogą dać przyjemność naszym konsumentom - mówi Michał Klimczak, Group Brand Manager Bakalland.

- Końcówka roku przyniosła Too Good To Go wyjątkowego Partnera. Długo nie musieliśmy czekać na owoce tej współpracy. Do dzisiaj uratowaliśmy już 3 200 paczek! To świetny wynik i świadectwo tego, że nasi użytkownicy cenią produkty Bakalland. Czekamy na więcej i cieszymy się, że znany producent aktywnie włączyła się w nasze działania w 14 dużych miastach – mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Aplikacja Too Good To Go łączy użytkowników z producentami, restauracjami, kawiarniami, sklepami czy hotelami, które na koniec dnia mają nadwyżkową, niesprzedaną żywność. Wystarczy zainstalować aplikację, sprawdzić co można upolować w okolicy, kupić paczkę i odebrać ją o wyznaczonym czasie. Aplikacja nie tylko pozwala zarządzać nadwyżkami, ma też aspekt ekologiczny. Każda paczka niespodzianka to ekwiwalent 2,5 CO2 emisji, które nie pójdą na marne.