W październiku na rynku zadebiutowała nowa marka zup w woreczkach typu softpack – JemyJemy. To nowy brand lidera rynku, firmy Profi.







Profi z nowym brandem dań gotowych - Jemy Jemy. fot. mat. pras.

Profi z nowym brandem dań gotowych

Profi poprzez nową markę pragnie dopasować się do rynkowych trendów żywieniowych i otworzyć się na nowych konsumentów. W ofercie marki znajdzie się 15 zup przyrządzonych ze świeżych warzyw oraz wysokiej jakości mięs.

Profi S.A. jest liderem w branży pasztetów z drobiem, posiadając ponad 50 proc. udziału w rynku oraz liderem kategorii zup z półki z udziałem wartościowym w rynku przekraczającym 40 proc. Większość produktów JemyJemy jest dobrze znana konsumentom - do tej pory występowały pod marką Profi.

JemyJemy nowa linia dań od Profi

Zupy JemyJemy to szybki, kompletny i gotowy posiłek, który wystarczy podgrzać w garnku lub mikrofali.

W ofercie marki znajdują się dwie kategorie produktowe – Zupy tradycyjne oraz Zupy świata. W pierwszej z nich znajdziemy 10 tradycyjnych zup o gramaturze 450g: grochową, jarzynową, pomidorową, ogórkową, krupnik, fasolową, kapuśniak, żurek, fasolkę po bretońsku (400 g) oraz rosołek.

Zupełną nowością są produkty w kategorii Zupy świata, w której znajdą się 4 pozycje o gramaturze 400g – zupa tajska, indyjska, węgierska gulaszowa oraz włoska minestrone. Ofertę marki JemyJemy uzupełnia tradycyjny barszcz czerwony w wygodnym kartoniku o pojemności 1l, z wysoką zawartością (aż 57%) czystego soku z buraków ćwikłowych, który nie zawiera glutenu i konserwantów.

Zupy Profi w nowych opakowaniach

Doskonale znane woreczki zup Profi pozostają w niezmienionej formie, poprawione zostały natomiast ich receptury, aby w jeszcze większym stopniu trafiać w gusta konsumentów.

Największe zmiany objął design opakowań. Projektanci zostali postawieni przed nie lada wyzwaniem. Należało bowiem stworzyć nowoczesne i bardzo apetyczne projekty opakowań, jednocześnie znajdując wspólny element, który byłby rozpoznawalny dla obecnych konsumentów. Całą przestrzeń opakowania zajmują smakowite fotografie - znajduje się na nich gotowy produkt oraz wybrane składniki, z których przygotowana została zupa. Projekt opakowania zamyka logo marki JemyJemy wpisane w charakterystyczny kształt pomarańczowej łyżki.

Elementem wspólnym dla marki JemyJemy i Profi jest charakterystyczne dla firmy z Grabowa zielone tło zup tradycyjnych. W przypadku zup świata dominuje antracytowe tło oraz czerwony logotyp. Cechą charakterystyczną opakowań zup JemyJemy jest specjalna folia o wysokiej barierowości, która zapewnia produktom długi termin przydatności do spożycia bez konieczności przechowywania w lodówce.

Profi chce dotrzeć do młodych konsumentów

Nowoczesny design, atrakcyjne fotografie oraz tradycyjne smaki produktów to główne cechy marki JemyJemy. Jej wprowadzenie na rynek zostało poprzedzone wieloma badaniami, przeprowadzonymi na zlecenie firmy Profi. Pozwoliło to scharakteryzować grupę odbiorców marki, poznać ich zachowania i potrzeby.

- Nasze badania potwierdzają, że prawie 38% mężczyzn i ponad 28% kobiet dokonuje zakupu dań gotowych od 2 do 3 razy w tygodniu. Nowa marka, pod którą znajdą się nasze dobrze znane i lubiane zupy to krok w stronę pozyskania nowych odbiorców – młodych, aktywnych osób, które coraz częściej sięgają po szybkie w przygotowaniu dania wyróżniające się dobry składem i brakiem konserwantów. Estetyczna etykieta, tradycyjne smaki oraz nowe zupy świata to krok w kierunku powiększenia wolumenu sprzedaży i zbudowania silnej marki spożywczej na polskim rynku – mówi Beata Mielcarek, Kierownik Działu Marketingu Profi S.A.

Gotowe dania najczęściej spożywane są w miejscu pracy, dlatego tak ważne dla producenta było zachowanie wygodnej formy opakowania, które zapewnia łatwe otwieranie i bezpieczeństwo. Zupy JemyJemy, dzięki procesom pasteryzacji i sterylizacji zachowują trwałość, podobnie jak przetwory domowe, przy jednoczesnym zachowaniu smaku oraz wartości odżywczych i nie wymagają przechowywania w lodówce.

Produkty JemyJemy pojawiają się na sklepowych półkach od października i w pierwszych miesiącach będą zastępować zupy pod marką Profi.