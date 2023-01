strefa premium

Prospona: Dla nas stabilizacja odbywa się poprzez inwestycje (wywiad)

Autor: Albert Katana

Data: 03-01-2023, 16:51

Dla nas stabilizacja odbywa się poprzez inwestycje, nie stagnację. (...) Inwestujemy w park maszyn i rozwiązania pozwalające na mniejsze zużycie energii - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Agnieszka Chmielowska, menedżer działu eksportu w firmie Prospona Sp. z o.o.

Produkty firmy Prospona. fot. Prospona

Prospona o wzroście kosztów i cenach energii

Albert Katana, dziennikarz Portalu Spożywczego: Prospona specjalizuje się w produkcji owocowych dodatków dla branży spożywczej. Rok 2022 był z powodu inflacji trudnym rokiem dla producentów owoców, ale również dla branży cukierniczej i piekarniczej; tę ostatnią, dotknęły również horrendalne ceny cukru. Jaki to był rok dla Państwa firmy, będącej poniekąd pośrednikiem między tymi dwoma branżami? Jakim zyskiem netto udało się zamknąć rok 2022?

Agnieszka Chmielowska, menedżer działu eksportu w firmie Prospona Sp. z o.o.: Ten rok był wyjątkowo trudny pod wieloma względami. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała dużą destabilizację na rynkach gazu i prądu. Do tego pogoda spowodowała kiepskie zbiory wielu rodzajów owoców przetwarzanych u nas w firmie. To wszystko postawiło naszą firmę przed wieloma wyzwaniami, których wcześniej nie mieliśmy. Mimo to uważam, że poradziliśmy sobie z tą sytuacją, a przedsiębiorstwo funkcjonuje bardzo dobrze. U nas rok obrachunkowy zamyka się w maju, ponieważ jest dopasowany do zbiorów. Bez wdawania się w szczegóły, kondycja finansowa Prospony pozostaje na świetnym poziomie pomimo wyżej wymienionych trudności.

Prospona o współpracy z Ukrainą