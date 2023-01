Protest rolników poszkodowanych przez firmę Kampol-Fruit nie spodobał się działaczom AgroUnii. Co zarzucają sobie obie strony sporu i dlaczego organizacja Michała Kołodziejczaka nie wzięła udziału w manifestacji pod zakładem?

Protestujący pod Kampol-Fruit vs. AgroUnia. Co poróżniło rolników? fot. P.J./Farmer.pl

O co chodzi w proteście dostawców Kampol Fruit?

Sprawa Kampol-Fruit - firmy przetwórczej, znajdującej się obecnie w restrukturyzacji i winnej dostawcom ponad 70 mln. zł, jak w soczewce skupia problemy polskiego sadownictwa i ogrodnictwa. Są one znane i dyskutowane od lat, a jednym z nich jest brak zorganizowania i solidarności producentów rolnych.

Więcej o proteście dostawców Kampol-Fruit w tekście: Dostawcy Kampol-Fruit nie składają broni. "Bez interwencji rządu nie odzyskamy pieniędzy"

Kampol-Fruit jest winny ok. 500 dostawcom blisko 74 mln. zł; na podstawie zaproponowanego przez doradcę restrukturyzacyjnego firmy (którego nadzorem objął już Prokurator Generalny) układu dostawcy mają otrzymać jedynie 50% swoich należności w ratach. Instytucje takie jak banki czy ZUS mają natomiast otrzymać 100% należności wypłaconych jednorazowo. Pytany przez dziennikarza portalu Farmer.pl o to, dlaczego tak ma być doradca odpowiedział lakonicznie: “treść propozycji układowych jest uzależniona od możliwości finansowych dłużnika oraz ustawy prawo restrukturyzacyjne”.

Dostawcy oczywiście nie zgadzają się na taki układ, uważając go za krzywdzący. Protestują przed bramą zakładu, by zablokować wjazd i wyjazd ciężarówek z towarem. Wydawałoby się, że te protesty zyskają poparcie wszystkich rolników - bo przecież Kampol-Fruit to nie jedyna firma, która zostawiła swoich dostawców bez pieniędzy, można się też spodziewać, że znajdą się jej naśladowcy. Tymczasem protest spotkał się z krytyką z najmniej oczekiwanej strony.

Dlaczego AgroUnia krytykuje protest dostawców Kampol Fruit?

Na Twitterze pan Filip Pawlik, członek zarządu Agrounii zamieścił wpis 4 stycznia o następującej treści:

“Tak wyglądają protesty, które odnoszą się do polityków jak do zbawców narodu, tak wyglądają protesty, które są układane z władzą. Ludzie to widzą, dlatego nie chcą w tym uczestniczyć. Tylko @Agrounia reprezentantem ludzkich problemów”, ilustrując to zdjęciem dwóch blokujących wjazd do zakładu samochodów, na których wisi baner “Ratujcie polskie rolnictwo. Gdzie jest KGS?” *

Tak wyglądają protesty, które odnoszą się do polityków jak do zbawców narodu, tak wyglądają protesty, które są układane z władzą.

Ludzie to widzą, dlatego nie chcą w tym uczestniczyć.

Tylko @AGROunia_ reprezentantem ludzkich problemów.@EKOlodziejczak_ @AndrzejWaszczu1 @Agrestt_ pic.twitter.com/1oLjfEvBEo — Filip (@FilipPawlikAU) January 4, 2023

Krytyka nie mogła pozostać bez odpowiedzi. Na tweet Filipa Pawlika odpowiedział Paweł Jaruga, jeden z organizatorów protestu i pokrzywdzonych dostawców: “Gdy rolnicy poznali się na organizacji jaką reprezentujesz, gdy nie masz nic do powiedzenia i boli cię to, że inni chcą rozwiązać problem bez waszych głupich medialnych zagrywek, wyrzucania żywności na ulice i przepychanek to oznacza, że jesteś jedynie głąbem kapuścianym”.

Wywołany do odpowiedzi Pawlik odpisał: @Agrest (nick Pawła Jarugi na TT- red.) jak to jest, że akurat Tobie ponoć wypłacili należności, a reszta musi czekać za pieniążkami? Jakieś specjalne przywileje?”

- To jest kłamstwo. Ja, jako Paweł Jaruga dostałem należność? - pyta z gniewem oskarżony. - Takie twierdzenie świadczy o tym, że nie mają zielonego pojęcia o sprawie Kampolu. Po pierwsze, ja bezpośrednio nie sprzedawałem do Kampolu, sprzedawała spółdzielnia (Spółdzielnia Lubelska Porzeczka, założona w 2022 r. której prezesem jest Jaruga - red.) - na moim koncie nie ma żadnych wpływów z Kampolu, jeśli chodzi o należności, na koncie spółdzielni też nie. Po drugie, jaki sens by było składanie zawiadomienia do prokuratury, gdybym miał zapłacone należności? Przecież to byłby “strzał w kolano”!

Szef AgroUnii krytykuje protest pod Kampol Fruit

Do krytyki protestu dołączył sam przewodniczący Agrounii Michał Kołodziejczak: “Czy oni nakryli jakąś plandeką samochody, które uległy wypadkowi? Jeśli to jest jakiś protest to nie mam pojęcia jaki skutek odniesie, ale wydaje mi się, że ta forma skutecznie zniechęci ludzi do uczestnictwa w nim” - napisał komentując baner wiszący na samochodach.

- “To się nazywa blokada wyjazdu, dodajmy skuteczna. A Pan co by zrobił? Wywalił obornik czy czy jedzenie aby ludzie mówili że rolnicy marnują żywność?! Ludzie skutecznie walczą własnymi siłami o należną zapłatę, przeszkadza to Panu?!” - odpisał Bartosz Czarniak, rzecznik organizacji POLSUS w czym zawarł odpowiedź na pytanie - dlaczego protestujący nie przyjęli zaoferowanej pomocy Agrounii? - W dzień protestu przyjechał samochód z rejestracją WG, czyli z powiatu garwolińskiego, wyszedł pan w czarnym płaszczu i pani; rozmawiali z Irkiem (Jańczakiem, jednym z organizatorów protestu - red.), później podeszli do mnie - opowiada Paweł Jaruga.

- Pytali, czemu nie daliśmy znać, oferowali, że przyjdą z ludźmi, że chcą się przyłączyć do protestu. Stwierdziliśmy, że dajemy sobie radę sami, ale zaprosiłem ich, żeby się przyłączyli, tylko bez flag Agrounii. Na tym rozmowa się skończyła i po maksymalnie 30 minutach ten samochód odjechał; pojawił się później pod sam koniec protestu. Później też ktoś dzwonił z taką samą propozycją do któregoś z chłopaków, już nie pamiętam do którego - wspomina.

Protestujący pod Kampol Fruit nie chcieli pomocy AgroUnii?

Czy jednak “dawanie rady samemu” to wystarczający powód, żeby odrzucić wsparcie w tak trudnej i ważnej sprawie?

- Wiadomo, jak wyglądają protesty Agrounii - nie chcieliśmy “dymu” - wyjaśnia Jaruga. - Nikt nie chciał palić opon i wyrzucać żywności, żeby potem Kampol domagał się odszkodowań, szczególnie, że u nas też są nerwy na Kampol. To, że Kampol zachował się nie w porządku, nie znaczy, że my mamy zachowywać się tak samo - wyjaśnia.

Jedyne, co łączy kłócących się na Twitterze rolników to oczekiwanie, że ich problemy rozwiąże rząd RP. Poszkodowani przez Kampol-Fruit mają nadzieję, że zakłady w Rykach i Milejowie zostaną wykupione wraz z długami firmy przez Krajową Grupę Spożywczą bądź Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Agrounia natomiast domaga się, by uruchomiony został Fundusz Gwarancji Rolnych.

Co dalej z Kampol Fruit?

Rozbicie środowiska rolniczego jest faktem, pojawiła się jednak pierwsza jaskółka zmian - w maju 2022 r. wybrano nowego przewodniczącego NSZZ Solidarność RI, a 4 stycznia 2023 odbyło się w siedzibie Związku w Warszawie spotkanie solidarnościowców z przedstawicielami innych związków rolniczych, którego celem było nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych: Adam Olszewski (OPZZRiOR), Alina Ojdana i Jan Lupa (ZZR Korona), wcześniej Solidarność RI spotkała się z innymi związkami m.in. ZZR Samoobrona i ZZR Ojczyzna oraz Instytut Gospodarki Rolnej.

Przedstawiciele wszystkich tych związków uczestniczyli 10 stycznia w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem - spotkaniu, które dało nową nadzieję poszkodowanym dostawcom Kampolu.

- Minister Kowalczyk obiecał nam uruchomienie Funduszu Gwarancyjnego na przełomie kwietnia i maja, i dostawcy Kampolu mają być włączeniu do tego Funduszu - powiedział nam przewodniczący NSZZ RI “Solidarność” Tomasz Obszański. - Na spłatę ich należności przeznaczono 100 mln. zł. Mamy to na piśmie.

* Pan Filip Pawlik poproszony przez nas o komentarz do sprawy udzielił go, ale odmówił autoryzacji swoich wypowiedzi. Dlatego w artykule są zamieszczone jedynie jego publiczne wpisy na Twitterze.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl