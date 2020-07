Prozdrowotne właściwości produktów - jak je skutecznie wyróżnić na opakowaniu?

54% badanych potwierdza, że w pierwszej kolejności poszukuje produktów o prozdrowotnych właściwościach. Ponadto świadomość dotycząca tego, że jakościowe przetwory z owoców i warzyw, takie jak smoothies, soki czy musy, mogą być uzupełnieniem dobrze zbilansowanej diety w składniki odżywcze, jest bardzo wysoka – wykazuje ją już 95% konsumentek. Połączenie zatem edukacji konsumenckiej ze wskazaniem produktów bogatych w składniki odżywcze może przyczyniać się do wzrostu zainteresowania nimi.

Według przeprowadzonych badań 78% kupujących podejmuje decyzję zakupową dopiero w punkcie sprzedaży, przed półką sklepową. Ważne jest zatem podkreślanie walorów produktu na opakowaniu, w sposób widoczny i zwracający uwagę na zawarte w produkcie składniki odżywcze wraz z ich pozytywnym oddziaływaniem na organizm, w czym pomocne są oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.

Należą one do kategorii dobrowolnych informacji, które mogą być wykorzystywane w komunikacji marketingowej, jednak nie oznacza to całkowitej dowolności w ich stosowaniu. Są one regulowane na poziomie unijnym z dostosowaniem przepisów krajowych. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności wskazują procedurę dopuszczenia oświadczenia do stosowania, jak należy je stosować, a także w jaki sposób należy je formułować. W przepisach krajowych zaś uregulowany został nadzór nad ich stosowaniem wraz z karami za brak przestrzegania wymagań, wskazanych w rozporządzeniu. I choć jest to z pewnością metoda, która może przyciągnąć konsumentów, to jednak zastosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych może nastręczać trudności natury prawnej z powodu zawiłości przepisów. Ich celem jest przede wszystkim ochrona kupujących w taki sposób, aby przedstawiane na opakowaniach informacje były rzetelne i zgodne z prawdą, a nie wprowadzały w błąd.