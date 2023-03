Amerykański producent keczupu, sosów i przypraw Kraft Heinz przygotowuje się do dostarczenia nowej łodzi rybakowi z Dominikany, który przeżył zaginięcie na morzu dzięki temu, że jadł ten flagowy produkt firmy. Akcja w internecie szybko stała się viralem.

Akcja Heinza #FindtheKetchupBoatGuy stała się viralem; fot. shutterstock.com / twitter / CNN

Rybak przeżył zaginięcie na morzu dzięki temu, że jadł keczup

Elvis Francois, rybak z Dominikany zaginął na morzu. Przez kolejne 24 dni dryfował na morzu, czekając na ratunek. Wyrył na łodzi wielki napis "help", a przy życiu utrzymywało go to, że żywił się tym co zostało mu na pokładzie, czyli keczupem, czosnkiem w proszku i kostkami rosołowymi Maggi, które mieszał z deszczówką. Historia zakończyła się szczęśliwie, bo natrafił na niego kolumbijski patrol marynarki wojennej przy Puerto Bolivar.

Po uratowaniu rybak z Dominikany został poddany szczegółowym badaniom, z których wynika, że - poza pewną utratą wagi – jest zupełnie zdrowy.

Heinz sprezentuje rybakowi nową łódź i zapas keczupu

François porzucił swoją żaglówkę na morzu po tym, jak zabrał go kontenerowiec.

Postawa rybaka zainspirowała marketingowców z firmy Heinz. Amerykański gigant w segmencie sosów z kultowym na całym świecie keczupem, ogłosił w mediach, że poszukuje rybaka, by sprezentować mu nową łódź i spory zapas czerwonego sosu.

#FindtheKetchupBoatGuy - viral marki Heinz

O sprawie było głośno w social mediach, dzięki akcji zatytułowanej #FindtheKetchupBoatGuy, a całą sprawę nagłośniła też telewizja CNN.

Kampania #FindtheKetchupBoatGuy dotarła do prawie 5 milionów użytkowników i zebrała ponad 4000 polubień, co jest rekordem dla Heinza - podała firma w oświadczeniu dla Guardiana.

- Otrzymaliśmy tysiące polubień, udostępnień i życzliwych wiadomości w sprawie poszukiwań Elvisa François. To był niesamowity wysiłek grupowy na sześciu kontynentach, który doprowadził do powstania setek artykułów i wskazówek oraz naszego ostatecznego kontaktu z Elvisem - czytamy w oświadczeniu na stronie Heinza na Instagramie.

Heinz spotka się z ocalałym rybakiem

Heinz wydał osobne oświadczenie dla Guardiana, w którym zapewnił, że firma i François "opracowują logistyczne szczegóły przekazania mu nowej łodzi".

Emo News, media z Dominikany poinformowały w krótkim poście na Facebooku, że przedstawiciele Heinza spotkali się z marynarzem podczas telekonferencji na platformie Zoom.

W wywiadzie, którego udzielił Emo News, François powiedział, że "nie wie, co myśleć" o staraniach Heinza, by zdobyć dla niego nową łódź, ale wydaje się, że jest zachwycony tą perspektywą.

