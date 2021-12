Przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki powstał owocowy sad

Na terenach zielonych, pomiędzy dwoma pawilonami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi, powstał sad owocowy. Drzewa tradycyjnych odmian posadzono w ramach projektu "Owoce Pamięci", upamiętniającego 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.

Autor: PAP

Data: 02-12-2021, 17:12

Przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki powstał owocowy sad /fot. Shutterstock

"Jest to już 60. w regionie sad stworzony przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ramach projektu +Owoce pamięci+, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zależy nam również na wzmocnieniu bioróżnorodności i promowaniu tradycyjnych odmian drzew owocowych, które wielu z nas pamięta jedynie z dzieciństwa, bo coraz rzadziej występują w lokalnych sadach" - podkreślił wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk na konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek w ICZMP.

Zainicjowany w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II projekt obejmuje szereg działań związanych z zachowaniem drzew owocowych tradycyjnych odmian. Do tej pory w regionie posadzono prawie 3 tys. takich drzew.

"Sadzimy drzewa w przestrzeni publicznej, by zachować bioróżnorodność, stworzyć bank genów. Trzeba pamiętać, że takiego tradycyjnego drzewa nie wyhodujemy z nasiona - musimy mieć kawałek gałązki, by przeszczepić swoją ulubioną odmianę. Wśród drzew rosnących na placu przy ICZMP są m.in.: jabłka kosztele, renety, gruszki klapsy oraz pigwa. Będą z nich miały pożytek owady zapylające, a dla pacjentów będzie to piękny widok, gdy wiosną zakwitną, a jesienią pojawią się na nich owoce" - wyjaśniła dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Katarzyna Krakowska.

Dyrektor d.s. administracji i rozwoju ICZMP Grzegorz Lewczuk zaznaczył, że owocowy sad wpisuje się w plany inwestycyjne na terenie placówki, która od lat jest przebudowywana i modernizowana.

"Szpital to nie tylko medycyna i nauka, to także kwestia dobrego samopoczucia naszych pacjentek z pawilonu ginekologicznego i młodych pacjentów z pawilonu pediatrycznego, którzy muszą mieć możliwość spędzania czasu na powietrzu, i nabierania sił w odpowiedniej atmosferze" - podkreślił.