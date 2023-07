Przyczyną kryzysu na rynku malin jest znaczny przywóz mrożonych malin z Ukrainy - ocenił poseł PSL Mirosław Maliszewski. W opinii wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego powodem obecnej sytuacji jest zgoda rządu PO-PSL w 2014 na bezcłowy import tych owoców z Ukrainy.

Przyczyną kryzysu na rynku malin jest ich duży import z Ukrainy

Coraz trudniejsza sytuacja na rynku malin

Poseł Maliszewski (PSL) w imieniu Klubu Koalicja Polska przedstawił w piątek w Sejmie informację na temat trudnej sytuacji na rynkach rolnych. Wskazał, że wyrazem tego są liczne protesty rolników. Zaznaczył, że kryzys w rolnictwie nie dotyczy tylko rynku zbóż, ale także innych - m.in. owoców miękkich, w tym malin.

Jak zaznaczył Maliszewski, "nienotowany od lat kryzys" na rynku malin nie jest spowodowany "cyklem koniunkturalnym" (tj. wysokimi cenami owoców, które sprawiają, że robione są nasadzenia np. malin, gdy zaczynają one plonować zwiększa się podaż i cena owoców spada) ani umowami podpisanymi w 2014 r. między UE a Ukrainę ws. handlu, gdzie dopuszczono bezcłowy import malin.

Ukraińskie maliny wpływają na rynek w Polsce

Kryzys na rynku malin wystąpił w 2018 r., ale wtedy PiS nie negocjował tej umowy dot. ograniczenie ich wwozu - zauważył Maliszewski. Dodał, że wówczas umowa ta przewidywała kontyngenty przywozowe, a dopiero umowa KE-Ukraina z 2022 r. zniosła kontyngenty i spowodowała masowy napływ produktów rolnych z Ukrainy.

To import jest podstawową przyczyną dzisiaj kryzysu na rynku malin, a nie żadne inne zdarzenia gospodarcze czy decyzje rolników - powiedział poseł PSL.

Zaznaczył, że problem był już sygnalizowany przez posłów, ale i różne organizacje rolnicze kilka miesięcy temu w obecności ministra rolnictwa Roberta Telusa, jego poprzednika na stanowisku szefa MRiRW Henryka Kowalczyka czy unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Według Maliszewskiego rządzący bagatelizowali te ostrzeżenia, nie widząc problemu.

W ocenie analityków - jak zaznaczył poseł - przywóz mrożonych malin z Ukrainy wyniósł kilkadziesiąt tysięcy ton; to ilość, która przekracza połowę rocznej produkcji w kraju.

Trochę lepsze zbiory malin w Polsce

Według szacunków GUS zbiory malin w Polsce w 2022 r. wyniosły ok. 105 tys. t i były o ok. 1 proc. wyższe w porównaniu do roku poprzedniego.

Obecnie niskie ceny skupu spowodowane są importem. Do mroźni sprowadzone zostały bardzo tanie mrożone maliny z Ukrainy, które teraz zalegają w tych zakładach. Jak mówił Mirosław Maliszewski, maliny te nie trafiają na rynek m.in. z powodu zastrzeżeń co do ich jakości. W związku z tym nie ma miejsca na polskie owoce i zakłady przetwórcze ograniczyły skup - stwierdził poseł.

Maliszewski zaznaczył, że opozycja promowała różne rozwiązania ograniczające nadmierny import Ukrainy, m.in. wprowadzenie systemu kaucyjnego czy szczegółowe kontrole fitosanitarne.

Czy wrócą cła na maliny z Ukrainy?

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski stwierdził, odnosząc się do informacji posła Maliszewskiego, że przyczyną obecnej trudnej sytuacji na rynku malin jest zerowa stawka na import malin. Na taką stawkę zgodziła się rząd PO-PSL w 2014 r. "To przez wasze fatalne decyzje z 2014 r. malina jest importowana" - podkreślił wiceminister.

Kowalski poinformował, że dwa dni temu minister rozwoju Waldemar Buda złożył wniosek o przywrócenie stawek celnych na import malin z Ukrainy do Komisji Europejskiej. Polska proponuje objąć ochroną celną także inne produkty, takie jak: mąka pszenna, jaja i mięso drobiowe.

Wiceminister przypomniał, że zablokowanie importu m.in. zbóż z Ukrainy na rynki krajów "przyfrontowych" było możliwe dzięki stworzeniu koalicji pięciu państw. Obecnie minister rolnictwa Robert Telus stara się poszerzyć tą koalicję, by było możliwe utrzymanie tego zakazu także po 15 września br. - dodał.

Dyskusja na temat trudnej sytuacji w rolnictwie odbyła się przy prawie pustych ławach rządowych i poselskich.

