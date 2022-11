Michał Czerwiński, CEO Purella Superfoods podczas sesji "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 przyznał, że projekt FoodWell jest otwarty na kolejne przejęcia.

- Jesteśmy otwarci na kolejne transakcje i przyglądamy się rynkowi, natomiast mamy dziś dużo do zrobienia wewnątrz organizacji żeby przygotować się do kryzysu. To jest nasz główny fokus. Zamienniki mięsa to dla nas bardzo atrakcyjna kategoria, ale mimo wszystko ten projekt dopiero rusza - dodał.