Purella podsumowuje rok 2020 i ujawnia strategię i cele na najbliższe lata (wideo)

Spółka Purella Superfoods powstała w 2015 r., zaczynała od sprzedaży algi Chlorella – superfoodu z Korei Południowej, od którego zaczęła się historia firmy i od której pochodzi częściowo też jej nazwa. PURE – czysty oraz LLA – końcówka chlorella.

Dzisiaj prezes spółki podsumowuje krótko minione 5-lecie mówiąc. – To był fantastyczny czas doświadczeń, mnóstwo się wydarzyło. I ujawnia podstawowe założenia strategii rozwoju firmy na kolejne 5 lat. Jednak zacznijmy od tego co się działo w spółce w 2020 r.

Jaki był ten nietypowy 2020 r. dla spółki Purella?

- To był rok, w którym kończymy naszą największą w historii inwestycję, dzięki czemu już w lutym 2021 r. będziemy mogli zaprosić do naszego nowego zakładu produkcyjnego w Białymstoku. To był nasz cel, aby w ciągu 5 lat otworzyć własną produkcję. 2020 to był rok pełen wyzwań i nieoczekiwanych zdarzeń, rok w którym musieliśmy dopasować nasze działania do panującej sytuacji, być bardziej elastyczni, skuteczni i efektywni niż wcześniej – wylicza prezes Purella Superfoods.

Dlaczego Białystok?

- Po pierwsze, ze względu na prowadzone prace badawczo-rozwojowe z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku w katedrze pani profesor Marii Borawskiej. Tam prowadziliśmy wszystkie prace nad recepturami, badania surowców, dopracowanie produktów. Po drugie , ze względu na nowoczesn Strefę Ekonomiczną, która w Białymstoku została uruchomiona parę lat temu. Nasza linia produkcyjna będzie jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Polsce. Mamy zamiar produkować tam ok. 70 proc. naszych produktów – głównie linie batonowe, przekąskowe, wszystkie produkty sypkie czyli superfoods, musli, mieszanki. Obecnie jesteśmy w trakcie przenoszenia produkcji z dotychczasowych zakładów. Zakładem w Białymstoku będzie zarządzał bardzo doświadczony menager Robert Kadłubowski, który przez kilkanaście minionych lat zarządzał produkcją w takich firmach jak Sante czy Bakalland. Nowy zakład produkcyjny to również uruchomienie zupełnie nowego obszaru dla nas czyli działu marki własnej pod nazwą Purella INNOVATION. Uruchamiany departament, będzie oddzielną strukturą w firmie, będzie miał odrębną strategię oraz identyfikację wizualną. Będzie zarządzany przez dyrektora marketingu Purella - Artura Gajewskiego. A jeśli chodzi o innowacje, które są w naszym DNA – chcemy również je wdrażać w ramach produktów pod marką własną. Chcemy być partnerem dla polskich i europejskich producentów i sieci handlowych, zapewniając wysoki poziom jakości produktów oraz holistycznego podejścia do wytwarzania produktów pod markami naszych klientów a nawet tworzyć dla nich te marki. Dzięki połączeniu idei design thinkingu oraz elastycznych i uproszczonych metod uruchamiania projektów będziemy mogli w krótkim czasie tworzyć innowacyjne rozwiązania i prowadzić rozwój nowych produktów szytych na miarę naszych klientów - wylicza prezes.