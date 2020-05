Purella Superfoods: Kategoria spożywcza dotąd nie była silna w on-linie. Pandemia to zmieni (wideo)

- Branża spożywcza jest nieco mniej narażona na obecny kryzys niż wiele innych sektorów. Jednak sytuacja związana z COVID-19 dotyka również nas. W sklepach jest znacznie mniej konsumentów niż przed pandemią, kategorie impulsowe sprzedają się gorzej - wylicza Michał Czerwiński.

Jednak jego zdaniem tę nietypową sytuację warto rozpatrywać w kategorii nie tylko wyzwań ale i szans. - Produkty prozdrowotne, takie jak superfoods są obecnie poszukiwane. Konsumenci w pandemii więcej gotują i eksperymentują w kuchni. Dlatego my szukamy w tej całej sytuacji swoich szans - zapewnia.

Jak pandemia wpłynęła na tendencje żywieniowe i preferencje zakupowe konsumentów?

- Przede wszystkim kupujemy rzadziej ale więcej. Wybieramy te marki, które znamy i którym ufamy – to widać było od początku pandemii. Klienci chcą spędzać jak najmniej czasu w sklepach, dlatego sięgają po sprawdzone produkty. Jeśli chodzi o preferencje zakupowe – to online – ten obszar biznesu najlepiej się rozwija od początku pandemii. Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie będziemy obserwować znaczący wzrost obrotów w on-linie zarówno w e-commerce sieci handlowych jak i poszczególnych firm. To oczywiście duża szansa na rozwój nowych obszarów biznesu, które dotąd były traktowane nieco po macoszemu. Kategoria spożywcza dotąd nie była zbyt silna w on-linie, ale to najprawdopodobniej się zmieni - twierdzi prezes Purella Superfoods.

Jego zdaniem konsumenci ten nietypowy czas pandemii wykorzystali na edukację. - To moment, w którym każdy z nas chce zadbać o zdrowie, zdrową dietę. W tej sytuacji upatrujemy dużą strategiczną szansę w edukacji konsumentów - dodaje.