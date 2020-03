Purella Superfoods o prowadzeniu biznesu w czasach pandemii

- My jako firma działająca w branży spożywczej, staramy się uświadomić konsumentom jak ważne jest w tej chwili dbanie o zdrowie. Wszyscy lekarze podkreślają, że aktywność fizyczna, właściwa ilość snu oraz odpowiednia dieta z małą ilością cukru to trzy obszary o które dzisiaj powinniśmy zadbać szczególnie. Oczywiście cały nasz zespół pracuje z domu. To dla nas, również nowość ale dzięki aplikacji ZOOM mam czasem wrażenie, że udaje nam się zrobić więcej, niż wcześniej. Dużo rozmawiamy ze sobą i staramy się przystosować do nowych warunków - dodaje Artur Gajewski.

I zapewnia, że zarząd spółki stara się podejść do tego na spokojnie, bez paniki. – To bardzo ważne, aby nasze działania były przemyślane i racjonalne. Nie podejmujemy nerwowych ruchów. Planujemy szersza komunikacje on linową i wsparcie odsprzedaży sklepu internetowego wwwpurella.pl, dbamy o to aby nasze produkty docierały do konsumentów na czas, w tym samym czasie chcemy wesprzeć sieci, zaproponować im dodatkowe działania i wsparcie, wesprzeć również ich działania e-commercowe - wylicza.