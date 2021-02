Purella Superfoods: Podatek cukrowy pozytywny dla rynku produktów naturalnych

- Rok 2020 był na pewno nie tylko dla Purella był rokiem specyficznym i trudnym - przez konieczność mobilizacji i intensyfikacji działań w wielu obszarach. Zaskoczyło nas to w marcu i przez 10 miesięcy robiliśmy wszystko, aby kryzys jak najmniej wpłynął na działalność firmy a nawet znaleźliśmy w nim szanse na rozwój, szczególnie w kategoriach "zdrowotnościowych", których sprzedaż zanotowała ogromny wzrost a zainteresowanie sieci było bardzo wysokie. Rozwinęliśmy sprzedaży internetową poprzez nasz e-commerce i inne platformy. Nasz główny cel i największa w historii firmy inwestycja, również została zrealizowana i w Białymstoku od stycznia działa nasz nowoczesny zakład produkcyjny - wylicza Artur Gajewski.

Purella w 2020 roku podjęła strategiczną decyzję o rozwoju kategorii Purella DRINKS. Pierwszym etapem było wprowadzenie w marcu 2020 roku linii SUPERSHOTS czyli imbirowych shotów z dodatkiem superfoods.

- Linia od początku została bardzo dobrze przyjęta przez konsumentów, produkty bardzo dobrze się sprzedają a pandemia nawet pomogła. Konsumenci poszukiwali przede wszystkim "zdrowych", naturalnych produktów, które wzmacniają organizm oraz wspierają odporność – tu nasze shoty idealnie wyszły naprzeciw oczekiwaniom. Skoncentrowany, mocny imbir, dodatek kurkumy, guarany, moringi wpisały się w potrzeby i zostały zaakceptowane. W ograniczonej dystrybucji i przy w dużej części roku zamkniętych sklepach sprzedaliśmy ponad 2 mln shotów, co postrzegamy za dobry początek i mały sukces. Teraz ta kategoria będzie rozwijała się bardzo intensywnie a my wychodzimy również na eksport i otwieramy się na dyskonty. Podatek cukrowy powoduje, że wszystkie napoje z dodatkiem cukru jak np. napoje energetyczne poszły cenowo do góry. Naturalne, do tej pory droższe produkty o dobrym składzie i pełne wartości odżywczych, mogą teraz konkurować z nimi również cenowo nie tylko poprzez dobry i czysty skłąd i zdrowotnościowe oświadczenia. Konsument zaczyna mieć realny wybór w podobnej cenie. Może wybrać energetyczny sztuczny napój gazowany z dodatkiem cukru, słodzików oraz kofeiny lub naturalną alternatywę, shot imbirowy z superfoods dający natychmiastowe pobudzenie i zastrzyk energii. Nie ukrywamy, że to dla nas duża szansa, którą chcemy mocno wykorzystać, aby przekonać do naszych produktów szersza grupę konsumentów, również tych, którzy do tej pory wybierali produkty z niższej półki cenowej - dodaje.

