Purella Superfoods startuje z nowym modelem biznesowym - Purella Wellbeing

- Podczas tworzenia naszych produktów w Purella Superfoods zawsze kierujemy się uzyskaniem jak najlepszego odbioru ze strony klientów i zapewnieniu im możliwie najlepszego doświadczenia zakupowego (z ang. Customer Experience). Wchodząc w nowy kanał sprzedaży i startując z modelem biznesowym chcemy te dobre praktyki przenieść i przetransformować nasz Customer Experience w unikalny Employee Experience, tworząc rozwiązania, które przyczynią się do zadowolenia pracowników, podniesienia efektywności i motywacji - zapewniają przedstawiciele Purella Superfoods.



Według globalnej firmy badawczej Mintel zajmującej się badaniem trendów w kategorii „Food”, wellbeing to jeden z głównych trendów, który będzie coraz silniej odznaczał się w naszym społeczeństwie. Z powodu funkcjonowania w bardzo zmiennym i trudnym otoczeniu z jakim obecnie mamy do czynienia, konsumenci będą poszukiwali rozwiązań, które wpisują się w zrównoważony rozwój, a także mają pozytywy wpływ na ich zdrowie i otoczenie.

Wellbeing wśród polskich przedsiębiorców z etapu raczkowania wchodzi w etap stawiania pierwszych kroków. Choć troska o dobre samopoczucie i zdrowie pracownika jest coraz powszechniejsza, a świadomość dbałości o jego komfort na każdym etapie relacji z firmą daje się zauważyć, warto wspierać zdrowie i odporność zwłaszcza teraz, gdy sytuacja na rynku zawodowym w wielu branżach kształtowana jest przez pandemię.

Purella Wellbeing to projekt, który ma na celu edukację na temat zdrowego żywienia, tego jak wpływa ono na naszą efektywność w pracy, motywację pracowników i budowę zaangażowania poprzez docenienie.

- Nasz program kierujemy do pracodawców i firm, które chcą docenić swoich pracowników, zadbać o ich dobre samopoczucie, a także organizacji, które chcą docenić swoich partnerów biznesowych. Projekt realizujemy wspólnie z firmami WannaBuy i YesIndeed. W ramach naszego programu oferujemy specjalnie skomponowany zestaw super zdrowych produktów, które mają na celu poprawę odporności, koncentracji i pracy umysłu. Wszystkie produkty jak i zestaw został skomponowany wspólnie z naszymi Ekspertami i Ambasadorami: Ewą Chodakowską, Anną Starmach i Dr Hanną Stolińską. W skład zestawu wchodzą takie produkty jak superfoody, czyli produkty o ponadprzeciętnych wartościach odżywczych, shoty z imbiru i kurkumy, ciasteczka z probiotykiem, wegańskie suplementy czy ziołowe herbaty - informuje Purella Superfoods.