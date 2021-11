Purella Superfoods: Wciąż czujemy się startupem

Purella Superfoods wciąż czuje się startupem. - Może jesteśmy w późniejszej fazie rozwoju, ale tak się postrzegamy i tak działam w tworzeniu strategii marketingowej - powiedział Artur Gajewski, dyrektor marketingu i R&D spółki na FRSiH 2021.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 18-11-2021, 14:09

Purella Superfoods wciąż czuje się startupem - mówi Artur Gajewski, dyrektor marketingu i R&D firmy. fot. PTWP

Purella uruchamia własny zakład

Artur Gajewski, dyrektor marketingu i R&D Purella Superfoods był gościem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021 w sesji "Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów"

Zobacz zapis dyskusji z jego udziałem:

Artur Gajewski powiedział, że, patrząc na miniony rok, najbardziej jest zadowolony i dumny z tego, że po dwóch latach ciężkiej pracy spółce udało się zamknąć projekt inwestycyjny i uruchomić własny zakład produkcyjny w Białymstoku.

Gajewski powiedział, że od momentu powstania Purelli działania R&D zawsze były w obszarze działu marketingu.

- To szukanie inspiracji na całym świecie, bardzo pogłębiona analiza rynku, analiza trendów, przyglądanie się temu co można by zrobić lepiej, z lepszym składem przy zachowaniu walorów smakowych. To towarzyszy nam od samego początku, od ponad 5 lat tworzenia Purelli – mówił.

Purella: Marzyliśmy o własnym dziale R&D

- Natomiast udało się nam zrobić coś o czym zawsze marzyliśmy - jako firma tworząca markę w kategorii zdrowej żywności, zawsze bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy do jakości produktów, do standardów wytwarzania i nigdy nie mogliśmy znaleźć partnera, który w 100 proc. spełniałby nasze oczekiwania. Zawsze czegoś brakowało, czy to bardzo ograniczony HACCP, czy to jakość, mimo certyfikacji IFS niewystarczająca. Zawsze marzyliśmy o tym, aby stworzyć własną linię produkcyjną, własny dział R&D, własne laboratorium, gdzie będziemy wytwarzać produkty i oferować usługi także innym firmom na tym najwyższym poziomie. To się stało - mówił Artur Gajewski.

Purella Inovation prowadzi trzy ważne projekty

Od stycznia 2021 spółka uruchomiła Purella Inovation, czyli wewnętrzny dział w marketingu, który zajmuje się wytwarzaniem nowych produktów, badaniami, analizą połączony z laboratorium.

- To dział, który skupia się nie tylko wokół produktów brandowych Purelli, ale który oferuje taką usługę, bardzo holistyczną, wieloaspektową, do innych partnerów, do start-upów na etapie początkowym, które szukają wytwórcy. Dzięki Purella Inovation to marzenie zrealizowaliśmy. Dział działa bardzo prężnie, obecnie jesteśmy na etapie trzech bardzo dużych projektów, które opracowaliśmy od samego początku - od analizy rynku, opracowania koncepcji, obronienia jej, następnie wdrożenia receptur razem z naszymi technologami i całym działem jakości. W styczniu 2021 roku, te pierwsze projekty, które przeprowadziła Purella Inovation będziemy wdrażać - zapowiedział dyrektor marketingu i R&D Purelli.

Dodał, że Purella jest start-upem, gdzie wszyscy pracują wieloobszarowo.