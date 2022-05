Racje żywnościowe. Kto je kupuje?

Pandemia i lockdowny, teraz wojna na sąsiedniej Ukrainie. W efekcie Polacy stali się prepersami - zapełniają spiżarnie, kompletują plecaki ucieczkowe (BOB) i uczą się sztuki przetrwania. Nieodłącznym elementem takich przygotowań są gotowe racje żywnościowe.

Racje żywnościowe zyskują na popularności. Tak wygląda polska wojskowa racja S-R. fot. Portalspozywczy.pl

Czym są racje żywnościowe?

Racja żywnościowa to gotowy, najczęściej suchy posiłek z długim terminem przydatności do spożycia. W naszym kraju najbardziej popularne są polskie wojskowe racje żywnościowe S-R, amerykańskie MRE oraz norweskie Seven Oceans.

Polska racja S-R zawiera cały kompletny posiłek. W zestawie znajdziemy posiłek do podgrzania (300 g) - mięso z kaszą gryczaną, gulasz węgierski lub inny smak, a także konserwa tyrolska (100 g), suchary (90 g), koncentrat napoju izotonicznego (20 g), mieszanka owoców liofilizowanych (15 g), baton zbożowo- owocowy o smaku morelowym (1 szt ), guma do żucia (2 szt), cukierek z ekstraktem z kawy naturalnej (1 szt), cukierek z witaminą C (1 szt), sól, pieprz, serwetka papierowa (1 szt), serwetka nawilżona (1 szt), papier toaletowy ( 1 szt), woreczek strunowy (1 szt), łyżka jednorazowa (1 szt), rurka do napojów ( 1 szt) oraz bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny (1 szt).

Racje żywnościowe Seven Oceans hitem sprzedaży

- Żywność długoterminowa, a więc wojskowe racje żywnościowe, ale również konserwy i suchary wojskowe, w ostatnim czasie staje się coraz bardziej poszukiwanym towarem na rynku. Obecnie obserwujemy wzrost sprzedaży o około 30 proc. - mówi Wioletta Sidzińska, właściciel sklepu terenwojskowy.com. Zauważa, że ten trend wzrostowy zaczął się wcześniej, niż wybuchła wojna na Ukrainie. Ich rosnąca popularność wynika między innymi z długiego okresu przydatności do spożycia - wynoszącego nawet do 24 miesięcy - mówi Wioletta Sidzińska.

- Z obecnych w ofercie naszego sklepu najpopularniejsze są produkowane w Norwegii Seven Oceans. Mają postać takich skompresowanych herbatników wypiekanych ze zbóż z tłuszczem roślinnym i hermetyczne opakowanie oraz ponad pięcioletni okres trwałości. Stworzono je dla tratw ratunkowych, więc mogą wytrzymywać skrajne warunki przechowywania, na przykład w bagażniku samochodu. Można je też rozrobić z wodą do postaci czegoś na kształt owsianki, aby nakarmić dziecko lub staruszka. Te zalety w połączeniu z relatywnie niską ceną (kilkanaście złotych za półkilowe opakowanie dające ok. 2 400 kcal) są głównymi przyczynami ich popularności - mówi Krzysztof Lis, ze sklepu karaluch.com.pl.

Racje żywnościowe. Co jeśli nie Seven Oceans?

- Zauważyliśmy większe zainteresowanie racjami NRG-5 i NRG-5 ZERO produkowanymi przez szwajcarski koncern Katadyn. Ich termin trwałości to odpowiednio 20 i 15 lat od daty produkcji, a sama forma bardzo podobna do Seven Oceans. Są znacznie droższe, ale mimo to atrakcyjne, głównie ze względu na to, że można o nich na długi okres zapomnieć po zakupie. Z drugiej strony być może wzrost zainteresowania wynikał też z tego, że z rynku zniknęły wszystkie tańsze tego typu produkty - zaznacza Krzysztof Lis.

Od początku pandemii rośnie świadomość rozmaitych zagrożeń i ludzie chcą się przygotować na trudne i często nieprzewidywalne sytuacje.

Kto kupuje dziś racje żywnościowe?

- W tej chwili duże partie są kupowane i trafiają na Ukrainę dla walczących żołnierzy - mówi właścicielka sklepu terenwojskowy.com. Dodaje, że zmienił się również polski klient. - Wcześniej takie produkty kupowały głównie osoby zajmujące się survivalem czy bushcraftem, a obecnie nie można określić głównego kręgu odbiorców. Klienci kupują racje żywnościowe do swoich domowych spiżarni, do coraz bardziej popularnych plecaków ucieczkowych - dodaje.

Podobne spostrzeżenia ma również Team Karaluch.

- Z analizy przychodzących zamówień oraz rozmów telefonicznych widzimy, że zainteresowanie rośnie u osób, które nigdy nie potrzebowały takich produktów. Do tej pory kupowane były raczej przez osoby zainteresowane przygotowaniami na sytuacje awaryjne. A teraz po prostu, w świetle zagrożenia zza wschodu, to grono znacznie wzrosło - mówi Krzysztof Lis.

Ceny racji żywnościowych idą w górę

Zmienia się cena racji żywnościowych. Jednak zdaniem Wioletty Sidzińskiej, ta zmiana nie wynika z większego popytu, ale z ogólnego wzrostu cen. - Rosną ceny wszystkiego, także żywności, co musi znaleźć swoje odbicie również w cenach żywności długoterminowej. Na obecną chwilę nie ma podstaw, aby obawiać się o dostępność racji, jak i żywności w ogóle, ale sytuacja staje się coraz bardziej nie przewidywalna - zastrzega.

- My w sklepie konsekwentnie nie podnosimy cen, o ile nie robią tego nasi dostawcy. Ale widzieliśmy, że w innych sklepach i w znanym serwisie aukcyjnym cena racji Seven Oceans potrafiła wzrosnąć kilkukrotnie. My uznaliśmy, że nie będziemy się dorabiać na panice Polaków i krzywdzie Ukraińców - dodaje Krzysztof Lis.

Bezsprzecznie racje wojskowe podrożały. Jeszcze w styczniu można było je kupić na serwisach aukcyjno-sprzedażowych po 10-15 zł za sztukę. Obecnie trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu od min. 35 zł wzwyż.