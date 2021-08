Raport ProVeg: Kto najczęściej sięga po roślinne alternatywy?

Z raportu Fundacji ProVeg Polska "o roślinnych alternatywach: trendy, rynek, konsument" wynika, że większość konsumentów, którzy sięgają po roślinne alternatywy mięsa i nabiału stanowią osoby, które na co dzień spożywają mięso.

Fundacja ProVeg przygotowała raport o roślinnych alternatywach, w którym wyjaśnia kim są konsumenci tych produktów/ fot. shutterstock

ProVeg przygotowało raport o roślinnych alternatywach, w którym wyjaśnia kim są konsumenci tych produktów.

Po roślinne alternatywy mięsa i nabiału sięgają głównie osoby ograniczające spożycie produktów odzwierzęcych z różnych powodów oraz osoby przywiązujące wagę do zdrowego stylu życia.

Weganie i wegetarianie stanowią jedynie część grupy docelowej w segmencie żywności roślinnej.

Struktura grupy docelowej ma kluczowe znaczenie z perspektywy targetowania i pozycjonowania roślinnych alternatyw dla produktów odzwierzęcych, zarówno przezproducentów, jak i sieci handlowe.

Zrozumienie tej grupy prowadzi do kilku wniosków, które warto uwzględnić w obszarze strategii marketingowej.

Żywność roślinna - jakie są jej atuty

Kluczowym atrybutem żywności roślinnej są jej właściwości zdrowotne. Rezygnacja lub ograniczenie spożycia produktów odzwierzęcych to dziś wśród polskich konsumentów w dużej mierze decyzja wynikająca z aspektów zdrowotnych lub chęci prowadzenia zdrowego trybu życia, dlatego kluczowe znaczenie ma skład produktu - wynika z raportu ProVeg.

Jedną z największych trudności w ograniczaniu konsumpcji produktów odzwierzęcych jest tęsknota za ich smakiem. Produkty roślinne o smaku, zapachu i teksturze podobnej lub lepszej od produktu mięsnego/mlecznego mają szansę zyskać szerokie grono odbiorców.

Ze względu na szerokość i różnorodność grupy docelowej przekaz marketingowy adresowany do odbiorców produktów roślinnych powinien być inkluzywny. Lepiej sprawdzają się komunikaty podkreślające to, co jest w produktach (roślinny), niż to, czego w nich nie ma (bezmięsny).

Jak czytamy w raporcie - zmiana przyzwyczajeń w zakresie sposobu odżywiania nie zawsze jest łatwym procesem dla konsumentów. W związku z tym producenci stawiają przede wszystkim na jasny i prosty przekaz rozpoczynając od typu produktów, który oferują (dobrze znane i lubiane kategorie produktowe), poprzez klarowną identyfikację wizualną, na działaniach marketingowych kończąc. Także sieci handlowe wychodzą naprzeciw konsumentom, poszerzając ofertę w zakresie produktów gotowych, a także prezentując w swoich materiałach marketingowych nie tylko wybór produktów, ale także sposób ich użycia (np. przepisy, sposób podania i przyrządzenia).

Roślinne alternatywy - jak marki powinny komunikować się z ich konsumentami

Komunikacja roślinnych alternatyw mięsa skierowana do konsumentów, którzy są już „po zielonej stronie mocy” nie jest obecnie trudnym zadaniem – w tej grupie produkt sam się broni a konsumenci aktywnie poszukują nowych marek na rynku.

- Wyzwaniem jest jednak dotarcie do nowych osób i poszerzenie grupy docelowej o konsumentów „nieroślinnych”. Najnowsze ogólnopolskie badania (styczeń 2021) pokazują, że po przedstawieniu nazwy, opakowania czy logo marki wegańskiej, już 72% Polaków rozpoznaje brand roślinny – w tym niemal wszyscy z grupy kupujących wegańską żywność, bo aż 97%. Marki wege, z którymi najbardziej zaznajomieni są polscy konsumenci, są dalekie w swojej specjalizacji od produkcji roślinnej, np. mięsna marka Tarczyński. Wege kabanosy tej firmy są cennym przykładem do zrozumienia specyfiki komunikowania się z niewtajemniczoną w zielony świat grupą nabywców. Nie zostały nazwane „nie kabanosy” czy „wegańskie kabanosy”, lecz roślINNE – i odmienność ta w percepcji konsumentów nie jest czymś złym, a wręcz intryguje i zachęca. Zgodnie z wynikami badań, taki prosty ton i styl języka lepiej trafia do odbiorcy. W końcu rośliny nie są gorsze od mięsa, są po prostu inne, nie muszą mięsa imitować. Wokół diety roślinnej krąży wiele mitów: że jest uboga w białko, produkty są wysoko przetworzone oraz trudno dostępne. A polscy konsumenci przy wyborze produktów coraz częściej zwracają uwagę na kwestie zdrowotne i środowiskowe. Chcą czuć, że wybierając roślinne alternatywy, mają pozytywny wpływ zarówno na swoje zdrowie, jak i na Planetę. Dlatego warto w komunikacji pokazywać i podkreślać „zielone” przewagi marki, tak by każdy mógł pozyskać tę wiedzę i miał poczucie, że dokonał dobrego wyboru. Aby dotrzeć poza grupę odbiorców, którzy sami śledzą najnowsze trendy, warto uwydatniać w komunikacji roślinnej zalety i różnorodność smakową. Produkty i marki roślinne tworzą nową kategorię, dlatego należy dla nich tworzyć nową nomenklaturę i nowy unikalny roślinny język oraz świat. Mięsne analogie mogą nie przekonać nowych odbiorców- mówi Karolina Kleta, strateżka z Advalue Engaged.

