Owoce i warzywa

Rekordowe ceny oliwy. W sklepach zabezpieczenia antykradzieżowe na butelkach

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 11:11

Cena oleju z oliwek, podstawowego produktu żywnościowego w Hiszpanii, podwoiła się w ciągu roku i nadal rośnie - wynika z danych ministerstwa rolnictwa. W sierpniu za litr oleju trzeba było zapłacić od 10 do 13 euro, a za 5-litrową butelkę - od 27 do 45 euro, w zależności od gatunku. To najwyższe ceny od dekady - zauważył dziennik "ABC".

W Hiszpanii oliwa z oliwek jest najdroższa od dekady. / fot. unsplash.com/@dkfra19