Jak wylicza portal w swoim koszyku cen, z tygodnia na tydzień rosną ceny papryki. Obecnie wahają się między 20 a 35 zł. Analizując ceny rok do roku, jest to skok o ponad 150 procent.

W tym tygodniu sklepy internetowe oferują jeszcze wyższe ceny. I tak we frisco.pl za czerwoną paprykę płacimy od 27 do 32 zł za kg. w Polomarket.pl i SPAR- 20 zł, a e-Carrefour - 22 zł, zaś w Barbora.pl i Intermarche- 25 zł. W sklepie internetowym E.Leclerc 1 kg papryki kosztuje 29 zł. Rok temu cena maksymalna w badanych sklepach wynosiła 13 zł za kg, ale paprykę można też było kupić za 7,5 zł za kg. Oznacza to skok średnich cen o 150 proc. rdr. - czytamy w artykule.