Napięta sytuacja polityczno – gospodarcza w regionie zrodziła szereg faktycznych i potencjalnych ryzyk. - W naszym przypadku najbardziej dokuczliwym jak dotąd czynnikiem z jest eskalacja ryzyk walutowych. Większość surowców kupujemy bowiem w USD - mówi nam Leszek Wąsowicz, prezes Helio.

Leszek Wąsowicz, prezes Helio, przyznje, że w kontekście operacyjnym, konflikt zbrojny w Ukrainie nie wpłynął bezpośrednio w sposób istotny na działalność spółki./fot. Helio

Rok od wybuchu wojny w Ukrainie

Minął rok od rozpoczęcia wojny w Ukrainie.

- Rosyjski atak na demokratyczne państwo, który naraża życie cywilów i zagraża stabilności w Europie jest kategorycznie sprzeczny z obowiązującymi w Helio zasadami zrównoważonego rozwoju i podstawowymi wartościami etycznymi, a tym samym wymaga jednoznacznego potępienia. Z powyższych względów jako spółka przyłączyliśmy się do licznych akcji pomocowych na rzecz osób dotkniętych konfliktem na Ukrainie, w tym przekazując im tony naszych produktów - mówi nam Leszek Wąsowicz, prezes Helio.

Z perspektywy Helio napięta sytuacja polityczno – gospodarcza w regionie faktycznie zrodziła szereg dodatkowych, faktycznych i potencjalnych ryzyk dla działalności firmy.

- W naszym przypadku najbardziej dokuczliwym jak dotąd czynnikiem z jest eskalacja ryzyk walutowych. Większość surowców kupujemy bowiem w USD. Warto przy tym pamiętać, że niekorzystna jest dla nas zarówno nagła deprecjacja, jak i aprecjacja złotego. O ile wzrost ceny dolara amerykańskiego oznacza dla nas wyższe koszty zakupu surowca, to nagły spadek ceny waluty wiąże się ujemną wyceną zawartych transakcji pochodnych (kontrakty forward) oraz ryzykiem spadku rentowności brutto ze sprzedaży produktów wytworzonych z kupionego już surowca po wcześniejszych wyższych cenach - wylicza Leszek Wąsowicz.

W kontekście operacyjnym, konflikt zbrojny w Ukrainie nie wpłynął jednak bezpośrednio w sposób istotny na działalność Helio. Struktura odbiorców nie uległa większym zmianom, a spółka nie ucierpiała z powodu utraty istotnych kontraktów handlowych, czy dodatkowych utrudnień w łańcuchu dostaw.

- Nowe ryzyka w zakresie problemów z dostawami zabezpieczyliśmy już wcześniej w związku z pandemią koronawirusa. Kluczowym problemem operacyjnym jest zaś zwiększone ryzyko w ustalaniu warunków handlowych, w szczególności cen na dłuższe okresy. Ponadto panująca obecnie inflacja, czy pogorszenie nastrojów konsumenckich to realne siły ekonomiczne, które wpływają na wszystkich. Musimy wciąż neutralizować ciężar podwyżek dla naszych odbiorców i finalnych konsumentów, a to odbija się na rentowności brutto ze sprzedaży. Nadal bardzo ostrożnie podchodzimy do prób przenoszenia podwyżek na klientów. Przy zmniejszonej realnej sile nabywczej społeczeństwa, liczymy się bowiem z większą cenową elastycznością popytu - dodaje prezes Helio.

Wojna w Ukrainie a struktura popytu

Wojna w Ukrainie spowodowała największą w historii naszej działalności migrację uchodźców z terenów objętych wojną, w tym głównie matki z dziećmi. Bez wątpienia wpływa to na strukturę popytu, a w konsekwencji na ofertę i strategię marketingową firm, w tym z branży spożywczej.

- Myślę, że zmianę tę dostrzegły już nawet dzieci, gdyż gros reklam wzbogacona jest o tłumaczenia na język ukraiński. My także w zachodzących zmianach dostrzegamy potencjał do wzrostu sprzedaży Helio, a co więcej podjęliśmy już stosowne działania. Pojawienie się nowej grupy konsumentów jest bez wątpienia dla branży spożywczej szansą, należy jednak pamiętać, że każdy biznes ma swoją specyfikę, więc nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać. Przed podjęciem inwestycji marketingowych, warto zatem je dokładnie przeanalizować także pod kątem zagrożeń - przyznaje.

Helio - wyzwania 2023

- Abstrahując od toczącej się politycznej polemiki dotyczącej przyczyn inflacji, niestabilnej sytuacji na rynku walutowym, czy rosnących ceny energii i paliw, transportu, opakowań, czy kredytów nie są one naszymi sprzymierzeńcami. Z taką skalą podwyżek nie mieliśmy jeszcze do czynienia w naszej działalności. Przykładowo w kontekście cen energii, choć ceny fluktuują trudno mówić o poprawie sytuacji pod względem kosztów, bo i tak są znacznie wyższe niż kiedyś. Ponadto warto pamiętać, że bieżący kurs nie jest dla nas żadnym odnośnikiem, gdyż warunki cenowe ustalone mamy indywidualnie na dłuższy okres. Ewentualnej poprawy w zakresie energochłonności upatruję zatem nie w chwilowej poprawie cen, lecz w długofalowych systemowych rozwiązaniach jakie wprowadzamy, w tym np. rozbudowaliśmy ostatnio naszą farmę fotowoltaiczną, a także zainwestowaliśmy w instalacje mające na celu ograniczenie zużycia energii. Wprowadzamy także rozwiązania informatyczne szczegółowo monitorujące zużycie energii w poszczególnych sekcjach. Optymalizacja tych obszarów powinna zaprocentować wyższą efektywnością energetyczną, a tym samym pozytywnie wpłynąć w przyszłości na ponoszone koszty, jak i kwestie ESG - wylicza prezes Helio.

Pewnych problemów nie jesteśmy jednak w stanie przeskoczyć. - Jesteśmy ich świadomi, a dzięki bogatemu doświadczeniu zarządzamy tymi ryzykami tak aby były najmniej dotkliwe dla spółki z jednoczesną synergią dla odbiorców i konsumentów Helio. Mimo panującego na rynku sztormu, nadal podążamy zatem wyznaczonym kursem - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl