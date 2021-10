Rolnik z Opolszczyzny założył samoobsługowy warzywniak

Damian Mrosek, młody rolnik z Opolszczyzny założył z rodziną sklepik samoobsługowy, w którym sprzedaje warzywa z własnego gospodarstwa. Klienci wrzucają należność do specjalnej kasetki.

Autor: Radio eM

Data: 02-10-2021, 11:47

Damian Mrosek przed swoim samoobsługowym sklepem. fot. twitter/AndrzejKerner

Opolskie: Samoobsługowy warzywniak

Damian Mrosek, młody rolnik z Większyc koło Kędzierzyna-Koźla mówi w rozmowie z Radiem EM, że dawniej sprzedawał ziemniaki „z domu”, co było utrudnieniem, bo cały czas trzeba było być na miejscu. Teraz wystarczy dwa razy na dzień uzupełnić zapasy.

Sklep samoobsługowy Mrosków to własnoręcznie zbudowana drewniana witryna. Rolnik mówi, że inspiracją były podobne sklepiki, niezwykle popularne w Austrii. W Większycach można kupić ziemniaki, cebulę, dynie, a także warzywa z ogrodu, który uprawia mama gospodarza – Gabriela.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Płatność za zakupy należy wrzucić do kasetki przytwierdzonej do jednej z półek. Jak mówi gospodarz, taka forma sprawdza się świetnie.

Samoobsługowy warzywniak - "ludzie są uczciwi"

- Zaufaliśmy, że ludzie będą płacić. Co ciekawe, na początku dzwonili do drzwi i koniecznie musieli dać zapłatę do ręki. Czasem, ktoś przyjedzie zapłacić później, bo kiedy potrzebował wziąć towar, to nie miał gotówki - mówi Damian Mrosek.

Gospodarz przyznaje, że nawet nie przyszło mu do głowy, że ktoś mógłby zabrać i nie zapłacić.

– Zawsze wszystko się zgadza: towar i pieniądze. Myślę takimi kategoriami, że ludzie są uczciwi. Przecież ja też jak coś kupuję, to płacę. I nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Tak zostaliśmy wychowani. (...) Myślę, że czasy kiedy ludzie kradli ziemniaki nawet z pola, już się skończyły. Społeczeństwo się przestawiło. Jest inaczej – mówi Damian Mrosek.