Rolnik z reklamy Łowicza: Chciałbym więcej agrestu w polskich przetworach i jogurtach

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 06-07-2022, 13:40

Moim największym marzeniem jest, żeby agrestem zainteresował się polski przemysł mleczarski, żebyśmy mogli zjeść polski jogurt agrestowy, serek agrestowy - bo za granicą takie produkty są - mówi nam Paweł Jaruga, właściciel plantacji agrestu na Lubelszczyźnie.

Paweł Jaruga został twarzą nowego agrestowego dżemu Łowicza. fot. archiwum rozmówcy/twitter

Kim jest rolnik z etykiety dżemu Łowicz?

Jak pisaliśmy w tekście Łowicz z sezonową nowością. Twarzą produktu został rolnik w czerwcu Marka Łowicz do oferty sezonowej wprowadziła nowość – dżem agrestowy – powstały ze zbiorów pochodzących z Klementowic. Produkt jest dostępny w sieciach Lidl.

Receptura nowego dżemu Łowicz wykorzystuje agrest uprawiany przez Pawła Jarugę. Aby jeszcze mocniej podkreślić znaczenie współpracy z rolnikami i ich wkładu w tworzenie przetworów, marka postawiła na zaprezentowanie wizerunku Pana Pawła na etykiecie nowego dżemu. W ten sposób oddaje ukłon rolnikowi, którego zbiory zostały wykorzystane do powstania produktu - komunikował producent.

Paweł Jaruga o współpracy z Łowiczem

Sam Paweł Jaruga w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, nie uważa, żeby jego twarz w tej reklamie była ważna.

- Maspex uznał, że to uwiarygadnia i utożsamia a zarazem personalizuje pochodzenie wsadu owocowego w tym dżemie, chyba w najlepszy możliwy sposób. Stąd jest moja twarz i nazwa miejscowości, z której pochodzą owoce. Dzisiaj mogę przyznać im rację, wiele firm podkreśla pochodzenie owoców ale żadna z nich tego w tak dobry sposób nie spersonalizowała - dodał.

Jak wygląda współpraca rolnika z Klementowic z Maspeksem?

- Łowicz jak najbardziej kupi moje owoce także w tym roku, z czego bardzo się cieszę, jednak nie jest to wolumen, jaki co roku produkujemy, co jest dla mnie zrozumiałe i nie mam do nikogo pretensji - dodaje.

Maspex i agrest. Współpraca z Twittera

Co ciekawe, pan Paweł nawiązał kontakt z Grupą Maspex za pomocą Twittera i dzięki wsparciu rolniczej społeczności tego serwisu - Partii Twiterowych Rolników.

- Szczerze mówiąc nie próbowałem kontaktować się z firmą w inny sposób, ale dlatego, że po prostu nie wierzyłem w to, że mi się uda. Znamy przecież historie, gdzie grupy producentów, nie mówiąc już o indywidualnych rolnikach, zatrzymywały się w kontaktach z firmami na poziomie sekretariatu i dalej już nie miały żadnych możliwości - dodał.

Agrest w polskich jogurtach?

Jaruga przyznaje, że jego największym marzeniem jest to, żeby agrestem zainteresował się polski przemysł mleczarski.

- Żebyśmy mogli zjeść polski jogurt agrestowy, serek agrestowy - bo za granicą takie produkty są, tutaj jestem otwarty na rozmowy i kieruje ten wpis do przede wszystkim członków spółdzielni, jak i zarządów - apeluje.

