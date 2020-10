Rosną ceny jabłek przemysłowych na Mazowszu

Na przełomie minionego tygodnia mieliśmy do czynienia ze stosunkowo niskimi cenami za jabłka skierowane do przemysłu. W miniony poniedziałek ceny spadły do najniższej w tym sezonie ceny 40 gr za kilogram. Jak obecnie plasują się ceny?