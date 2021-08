Rośnie rynek żywności ekologicznej. Pandemia pomogła

- Polacy przekonują się do żywności ekologicznej. Szacowana wartość polskiego rynku to 1,36 mld zł. W 2019 roku Polska zajmowała 14 miejsce pod względem wielkości sprzedaży w Europie - mówi Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet.

Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet przyznaje, że rynek produktów ekologicznych w Polsce przeżywa swój złoty okres/ fot. materiały prasowe

- Rośnie wartość rynku żywności ekologicznej w Polsce. W 2020 r. segment odnotował wzrost o 10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, a jego wartość sięgnęła 1,36 mld zł. Świadomość ekologiczna społeczeństwa jest coraz większa i wszystko wskazuje na to, że ten trend pozostanie z nami na dłużej. W zmianie nawyków żywieniowych nieoczekiwanie pomogła pandemia - zapewnia Sylwester Strużyna.

Rynek żywności ekologicznej rośnie. Pandemia pomogła

Prezes Bio Planet jest przekonany, że ten trend w kolejnych latach będzie wzmacniany przez stosowne regulacje prawne EU oraz programy wsparcia finansowego dla promowania upraw rolnictwa ekologicznego w ramach polityki zrównoważonego rozwoju oraz OZE.

– Polacy coraz bardziej przekonują się do żywności ekologicznej. Potwierdzają to także najnowsze dane. Szacowana wartość polskiego rynku to 1,36 mld zł. W 2019 r. Polska zajmowała 14 miejsce pod względem wielkości sprzedaży w Europie. Cały czas zauważamy również wzrost udziału procentowego produktów świeżych, warzyw, owoców, nabiału czy mięsa. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na źródło produktów, które kupują – dodaje Sylwester Strużyna.

Wartość polskiego rynku żywności ekologicznej szacowana jest na 1,36 mld zł w cenach detalicznych (zaledwie 0,5% całego rynku spożywczego). Z końcem 2019 w Polsce działało 18 637 gospodarstw legitymujących się certyfikatem gospodarstwa ekologicznego. W czasie pandemii sprzedaż rosła zarówno w sieciach handlowych, jak i segmencie specjalistycznym (ok. 850 sklepów). Problemy dotknęły jednak punkty działające na terenie galerii handlowych. Sklepy sprzedające w modelu internetowym odnotowywały dwucyfrowe wolumeny wzrostu sprzedaży.

– Pandemia zwiększyła pobyt na produkty Bio, przyspieszyła rozwój tego rynku, co napawa nas optymizmem. Jesteśmy przekonani, że to długofalowy trend. Niezwykłą popularnością w pierwszych miesiącach pandemii cieszyły się mąki, drożdże oraz mieszanki do wypieku pieczywa. Polski rynek żywności ekologicznej rośnie w naszej ocenie około 10 % rocznie i jest to zgodne z ogólnoświatowymi trendami. Perspektywy rynku polskiego są bardzo dobre, ponieważ ciągle udział żywności ekologicznej w żywności ogółem pozostaje w Polsce na bardzo niskim poziomie (około 0,5 %) w stosunku do krajów Europy Zachodniej, w których udział ten wynosi z reguły kilka procent – wyjaśnia prezes.

Żywność ekologiczna - nowy kanał dystrybucji

– Nowym kanałem dystrybucji, który w ciągu ostatnich 2 lat bardzo dynamicznie się rozwinął jest sprzedaż internetowa. Jak wynika z raportu „Żywność ekologiczna w Polsce Raport 2021” w ciągu ostatnich 2 lat liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży żywności ekologicznej podwoiła się, obecnie 150 e-sklepów specjalizuje się w sprzedaży żywości ekologicznej. Jesteśmy przekonani, że w związku ze zwiększaniem się świadomości ekologicznej społeczeństwa, liczba sklepów oferujących ekologiczny asortyment będzie rosła. W naszej opinii i z naszych obserwacji ten model sprzedaży żywności jest wciąż bardzo rozwojowy. Kolejne lata to będą stabilne wzrosty w modelu e-commerce, ponieważ m.in. pandemia pokazała jak mało ryzyk dotyka ten model prowadzenia biznesu. To niewątpliwie przyszłość także i dla naszej branży, przy czym nie można odmówić wiodącej roli specjalistycznym sklepom stacjonarnym. Wciąż możliwość zapytania o szczegóły produktu sprzedawcy, czy uzyskanie pomocy w wyborze zamiennika są doceniane przez polskich konsumentów – zapewnia Sylwester Strużyna.