- Sankcje wprowadzone przez UE nie zakazują obrotu owocami i warzywami pomiędzy UE a Rosją. Towar wprowadzany do obrotu ma wszystkie wymagane dokumenty, badania i certyfikaty. Jest dopuszczony do obrotu przez wszystkie państwowe instytucje - wyjaśnia w rozmowie z "Super Expressem", Robert Nerlo, jeden z handlujących na terenie warszawskiego rynku. I dodaje, że to "klient ma wybór".

Proceder opisywany przez "Super Express" dotyczy głównie ogórków i pomidorów. Te z Rosji są nawet o kilka-kilkanaście złotych tańsze niż produkcja z Europy Południowej, nie mówiąc o jeszcze droższych produktach z polskich upraw szklarniowych.

- To jest całkowicie legalne. (...) Wielokrotnie interweniowaliśmy, jednak nasze urzędy celne nie mają podstaw do zatrzymywania tych dostaw - stwierdza w rozmowie z "SE" Marcin Kmera, ekspert największego polskiego rynku spożywczego Bronisze.

Sprawa jest znana i kilkukrotnie już przez nas poruszana. W tej sprawie na naszych łamach wypowiadał się m.in. Rafał Zarzecki, prezes Citronexu - szklarniowego giganta.

Czy import warzyw z Rosji do Polski - mimo iż nie jest on na dużą skalę - nie powinien być zahamowany?

- To jest skandal pokazujący nieskuteczność aparatu Państwa i swoiste przyzwolenie na ten wielce szkodliwy proceder - mówił niedawno Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP w rozmowie z sadyogrody.pl.

- To pokazuje też na błędy w zarządzaniu sankcjami i ich skutki. Jeśli my nie możemy sprzedawać do Rosji jakichkolwiek warzyw i owoców, to dlaczego dopuszczamy możliwość ich importu do naszego kraju? Import warzyw, przede wszystkim ogórków szklarniowych z Rosji powinien być natychmiast zahamowany. I nawet jeśli tamtejsze warzywa nie są objęte embargiem handlowym, to istnieje szereg możliwych działań, które by go zatrzymały. Państwo i jego służby maja takie możliwości i powinno z niego bezwzględnie skorzystać. Jak polscy producenci warzyw szklarniowych mają wytrzymać konkurencję z rosyjskimi, kiedy większość kosztów produkcji jest tam zdecydowanie niższa, a np. energia cieplna nawet kilkakrotnie tańsza. Nie ma takiej możliwości - komentował.