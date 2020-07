Rozpoczęły się zbiory malin odmian letnich

Jak duże znaczenie w Polsce ma uprawa malin?

W Polsce mamy niespełna 30 tys. ha zajęte jest pod uprawę malin. Zbiory tego gatunku, z zależności od warunków pogodowych wahały się w ostatnich latach od 75 do nawet 125 tys. ton. Produkcja malin skoncentrowana jest w południowo-wschodniej Polsce (głównie województwo lubelskie), gdzie znajduje się 80% upraw tego gatunku. Większość trafia do przetwórstwa na mrożonki oraz w mniejszym zakresie - soki czy inne przetwory. Rozwija się w ostatnich latach również produkcja malin na rynek deserowy, ale nadal stanowi to margines krajowej produkcji, która nastawiona jest głównie na przetwórstwo. To dlatego większość producentów interesuje sytuacja w przetwórstwie.

Zajmuje się Pan monitoringiem sytuacji rynkowej. Jak kształtują się tegoroczne ceny skupu malin?

W tym tygodniu, zgodnie z informacjami uzyskanymi w chłodniach, ceny skupu malin do mrożenia wynosiły od 4,30 do 5,00 zł/kg w I klasie jakości oraz od 3,70 do 4,50 zł/kg w II klasie jakości. Dostawy nie były jeszcze duże, więc pierwsze ceny były sondowaniem rynku. Najbliższe dni przyniosą pewniejsze informacje i miejmy nadzieję, również poprawę pogody, gdyż obecna aura nie sprzyja uzyskiwaniu dobrej jakości owoców, co ma dobicie w uzyskiwanych cenach.

