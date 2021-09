Rumuńscy grzybiarze opanowali lasy Beskidu Niskiego

Grupy grzybiarzy z Rumunii pojawiły się w lasach Beskidu Niskiego, głównie w nadleśnictwach Dukla i Rymanów. Zebrane grzyby są sortowane, pakowane, a później ładowane do samochodów. Z Polski wyjeżdżają m.in. przez polsko-słowackie przejście graniczne w Barwinku.

Zebrane grzyby wyjeżdżają z Polski m.in. przez polsko-słowackie przejście graniczne w Barwinku; fot. Krzysztof Niewolny Unsplash

Grzybiarze z Rumunii

"W lasach grzybiarze przemieszczają się tyralierą. Po dokładnym zebraniu w jednym miejscu przemieszczają się w inną okolice" - powiedział rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Następnie grzyby są sortowane, pakowane, a później ładowane do samochodów.

W podobny sposób grupy grzybiarzy z Rumunii pozyskiwały grzyby w poprzednich latach. Ich działanie spotyka się z niezadowoleniem polskich grzybiarzy, którzy o sprawie informują m.in. leśników.

Grzyby: Prawo nie limituje zbioru

Jak zaznaczył rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie, "zbierania grzybów przez obywateli Rumunii nie można traktować inaczej niż w przypadku naszych grzybiarzy". "Nasze prawo nie limituje możliwości zbioru runa leśnego" - dodał.

Straż Leśna interweniuje w momencie popełnienia przez nich wykroczeń. "Do tej pory strażnicy nałożyli ok. 20 mandatów, z czego 15 w ostatni weekend, m.in. za wjazd samochodem do lasu lub zaśmiecanie" - mówił Marszałek.

Jednocześnie przypomniał, że w Polsce lasy są ogólnodostępne. "W związku z tym każdy, jeśli tylko nie łamie przepisów dotyczących zachowania się w lasach, może zbierać grzyby" - zauważył.

W ocenie rzecznika krośnieńskiej RDLP, "w ostatnich dniach trwające od kilku tygodni zjawisko osłabło". "Pogoda sprawia, że w lasach jest znacznie mniej grzybów. Zatem problem powoli zaczyna zanikać" - podkreślił.