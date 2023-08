Rok 2023 oraz 2024 są dużym wyzwaniem dla naszej firmy - już we wrześniu otworzymy magazyny i mroźnię wysokiego składowania, spedycję wyrobów gotowych, w dalszej kolejności biura i hale produkcyjne. Dzięki tej inwestycji, największej i najbardziej wymagającej w naszej historii, uda nam się zwiększyć nasze moce produkcyjne – mówi Przemysław Leśniewski, prokurent w firmie Runoland.

Przemysław Leśniewski, prokurent w firmie Runoland/fot. materiały prasowe

Runoland szykuje dużą inwestycję

W jakiej obecnie jest kondycji rynek przetworów warzywno-owocowych w Polsce?

Analizując sytuację na rynku przetworów owocowo-warzywnych, zauważamy niekorzystne trendy sprzedażowe dla wielu firm, jednak w naszej firmie z roku na rok odnotowujemy wzrost sprzedaży. Cieszy nas to, że nowo wprowadzane produkty spotykają się z dużą akceptacją na rynku. Otrzymujemy wiele pozytywnych sygnałów zarówno od naszych dystrybutorów, jak i klientów. Kładziemy ogromny nacisk na jakość, ale także poziom naszych cen. Bardzo nam zależy by oferowane produkty były w cenach przyjaznych konsumentom. Niestety nie jest to proste.

Przez ostatnich kilka lat popyt na produkty ekologiczne dosyć dynamicznie wzrastał – czy w obliczu wyższych cen i drożyzny ten rynek wciąż się rozwija? Jakie są obecnie wyzwania związane z produkcją i sprzedażą ekologicznych produktów?

Od momentu znacznych podwyżek cen rynek ekologicznych przetworów owocowo-warzywnych przestał się rozwijać. Można zauważyć stagnację, a wręcz spadek sprzedaży w niektórych sektorach. Branża ekologiczna boryka się z problemami sprzedaży, na rynku zauważyć można konsolidację podmiotów. Liczne centra dystrybucji łączą się, by wzmocnić swoją pozycję i nie zniknąć.

Jako firma produkcyjna musimy skoncentrować się na trzymaniu w ryzach kosztów produkcji, aby doprowadzić chociaż do częściowego obniżenia ceny finalnej produktu. Aby utrzymać sprzedaż, powinniśmy zmniejszyć przepaść między cenami produktów konwencjonalnych, a ekologicznych.

Pandemia, wojna na Ukrainie, wysoka inflacja, wzrost kosztów produkcji, susze i inne gwałtowne zjawiska pogodowe – jak na te wyzwania odpowiada Runoland, czy są jeszcze jakieś wyzwania, z którymi musi mierzyć się firma z branży przetworów warzywno-owocowych?

Dużą bolączką dla nas jest wzrost składowych produkcji, takich jak koszty energii, koszty pracownicze, transportu, opakowań, surowców. Przez pewien czas nasi odbiorcy, znając wszystkie problemy związane z inflacją, akceptowali i rozumieli podwyżki cen produktów, jednak ten okres się już powoli kończy i znów zauważalny jest na rynku nacisk na obniżki cen. Nieustannie poszukujemy i korzystamy z rozwiązań, które nam na to pozwolą. Mamy tu na myśli inwestycje takie jak np. fotowoltaika, zmiana źródła energii z paliwa gazowego na olej opałowy. Jesteśmy w trakcie budowy instalacji gazu propan-butan, jako alternatywnego źródła, co powinno zabezpieczyć nas na przyszłość.

Jak wygląda sprzedaż produktów Runoland - w jakich kanałach dystrybucji są one dostępne? Czy firma ma również ofertę dla HoReCa, jeśli tak, to jak ocenia ten rynek w kontekście swojej działalności?

Przez długi czas koncentrowaliśmy się głównie na rynku tradycyjnym oraz na eksporcie. Od kilku lat zauważyliśmy jednak, że rynek ten się kurczy, i rozpoczęliśmy starania by nasze produkty były dostępne w sieciach handlowych. Systematycznie co roku poszerzamy asortyment na rynku nowoczesnym - nasze produkty można już zakupić w większości sieci handlowych w kraju. Nieustannie zwiększamy nasz udział w innych rynkach europejskich oraz światowych. Oprócz produktów słoikowych posiadamy także w ofercie farsze do pierogów, krokietów i innych wypieków.

Obsługujemy także klientów Horeca, którzy zainteresowani są produktami mrożonymi i suszonymi. Mimo, że posiadamy produkty dla tego sektora, nie jest to nasz rynek docelowy. Zauważamy, że po spadku obrotów spowodowanych pandemią i wojną, rynek Horeca powoli się odbudowuje.

Jakie są plany rozwoju firmy Runoland na najbliższy rok, czy firma ma jakieś nowe strategie czy pomysły na rozszerzenie oferty czy wejście na nowe rynki?

Rok 2023 oraz 2024 są dużym wyzwaniem dla naszej firmy. Od pewnego czasu borykaliśmy się z problemami związanymi ze zbyt małą powierzchnią magazynowo-produkcyjną, dlatego zdecydowaliśmy się na bardzo odważny krok. W 2022 rozpoczęliśmy budowę w nowej lokalizacji, która jest rozwojowa. Już we wrześniu otworzymy magazyny i mroźnię wysokiego składowania, spedycję wyrobów gotowych, a w dalszej perspektywie mamy nadzieję, że uda nam się przenieść biura i hale produkcyjne.

Dzięki tej inwestycji, największej i najbardziej wymagającej w naszej historii, uda nam się zwiększyć nasze moce produkcyjne, których nam także zaczynało brakować. Gdy ten krok będzie już za nami, będziemy w stanie wprowadzić do naszej oferty nowe produkty, które już mamy zaplanowane.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl