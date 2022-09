Ruszyła kampania cukrownicza w Krajowej Grupie Spożywczej

Autor: PAP

Data: 09-09-2022, 19:47

Ruszyła kampania cukrownicza w Krajowej Grupie Spożywczej. W kampanii 2022/2023 w KGS planowany jest przerób ok. 6,2 mln ton surowca, a produkcja cukru może wynieść ponad 930 tys. ton - poinformowała spółka.

Rekordowa produkcja cukru

W tym roku zamierzamy pobić nasz dotychczasowy rekord produkcji cukru. Plony zapowiadają się lepiej niż w roku ubiegłym, również poziom polaryzacji buraka (zawartość cukru) jest wyższy niż w ubiegłym roku i kształtuje się na poziomie 17 proc. - poinformował prezes KGS Jan Wernicki.

Rozpoczęcie kampanii w poszczególnych cukrowniach zaplanowano z uwzględnieniem aktualnych prognoz plonu, w celu uzyskania jak najlepszych wyników zarówno polowych, jak i podczas produkcji - zaznaczył rzecznik spółki Szymon Szmajdor.

Jako pierwsza rozpoczęła pracę cukrownia Malbork. W tym tygodniu do produkcji cukru przystąpiły też cukrownie Dobrzelin i Kruszwica. We wrześniu dołączą do nich cukrownia Kluczewo i Nakło, a w październiku - dwie pozostałe - Krasnystaw i Werbkowice.

Najdłuższa kampania będzie trwała 118 dni (w cukrowni Dobrzelin), a średnia długość kampanii wyniesie 101 dni.

Ponad 6 mln ton cukru

Prognozy zakładają, że siedem cukrowni Grupy przerobi 6,2 mln ton buraków skupionych od kilkunastu tysięcy rolników, a produkcja może być na rekordowym poziomie w granicach 930-940 tys. ton - powiedział PAP Szmajdor. Dotychczas najlepszy wynik osiągnięto w ubiegłorocznej kampanii, spółka wyprodukowała 928 tys. ton cukru.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. dba o swoich plantatorów oferując im najlepszą i najkorzystniejszą ofertę. W tej kampanii to 46 euro za tonę, a latem było także 1000 zł do hektara buraków. Liczymy na dalszą owocną współpracę z naszymi plantatorami - podkreślił prezes KGS.

Po zakończonej kampanii cukrowniczej, w trzech cukrowniach (Kruszwica, Nakło, Werbkowice) będzie kontynuowana tzw. kampania sokowa - produkcja cukru z soku gęstego.

Krajowa Grupa Spożywcza powstała z przekształcenia w kwietniu tego roku Krajowej Spółki Cukrowej, do której dołączono 14 podmiotów takich jak m.in. Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Ziemniaka, Kombinat Rolny Kietrz, Pomorsko-Mazurska Hodowla Buraka Cukrowego i Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego.

