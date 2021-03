Rynek dżemów jest bierny. Stovit chce to zmienić (wideo)

Mija rok odkąd żyjemy w pandemicznej rzeczywistości. Jak ta sytuacja wpłynęła na Państwa biznes?

Już w lutym wiedzieliśmy, że epidemia dotrze do Polski. Zdecydowałem się wtedy na wprowadzenie różnych zmian i przepisów w naszej firmie. Myślę, że to wpłynęło pozytywnie na sytuację i do listopada nie było w naszej organizacji przypadków zachorowań na COVID-19.

Jesteśmy zdrową, normalnie działającą firmą, cieszę się, że możemy realizować kolejne wyzwania i cele. Na pewno niezwykle ważna w tym procesie była edukacja pracowników w kwestii ochrony przed infekcjami.

Jeśli chodzi o biznes, to wszyscy, którzy działają w kanale sprzedaży HoReCa odczuli, że obroty spadły. Mam jednak nadzieję, że sektor szybko wróci do formy sprzed pandemii a my wrócimy do tego segmentu. Oczywiście ten spadek musieliśmy zrekompensować sprzedażą w innych kanałach.

Podążyliśmy za trendem jakim jest przesunięcie konsumentów z produktów brandowych w kierunku marek własnych. Istotne było to, że podpisaliśmy kolejne kontrakty w Polsce i zagranicą. Mocno stawiamy na eksport, jesteśmy już obecni z naszą marką w 30 krajach a przed nami kolejne działania o bardzo rozwojowym charakterze.

Pandemia przyspieszyła tempo działań w zakresie optymalizacji. Dzięki temu zoptymalizowaliśmy wiele procesów i mamy udoskonaloną strukturę z dobrze wykwalifikowaną kadrą i możemy przystępować do kolejnych działań.

Jak na Państwa spółkę wpływają nowe podatki i daniny?

Oczywiście są to rzeczy, które negatywnie wpływają na działalność przedsiębiorców w tak trudnym okresie. Poza tym w okresie pandemii zauważyliśmy spory wzrost surowców oraz mediów i to nie pozostanie bez wpływu na ceny naszych produktów.

Dzisiaj rywalizacja na świecie, z pola wojennego, przesunęła się na pola ekonomiczne, gospodarkę, finanse. Azjaci szybko to zrozumieli, dlatego dzisiaj są liderami w sprzedaży produktów spożywczych, które zalewają cały świat. Z kolei np. Holandia doskonale opanowała sztukę panowania nad finansami, nad nowymi wdrożeniami, takimi jak giełdy towarowe. Polacy są również rozwiniętym i mądrym narodem, dlatego ogromnie dziwi to, że dzisiaj zamiast skupic się na wzmacnianiu naszej siły narodowej, integrowaniu społeczeństwa i przedsiębiorców, politycy realizują swoje snobistyczne cele . Wprowadzanie dodatkowych obciążeń dzisiaj powoduje, że tracimy naszą międzynarodową konkurencyjność.

Jak Pan ocenia rynek dżemów w naszym kraju - jego wartość i potencjał?

Od dwóch lat prowadzę firmę Stovit. Wchodząc w rynek produktów dżemowych zauważam, że jest i nieaktywny bez inicjatywy, innowacji. A nowe pokolenia potrzebują zachęty do konsumpcji. Poprzez ciekawe rozwiązania, nowości, produkty prozdrowotne, więc warto w to inwestować.

Zauważyłem, że główni gracze na rynku dżemów i konfitur mocno obniżyli ceny zbliżając się do poziomu marek prywatnych, co jest niebezpieczne i może doprowadzić do dewaluacji brandów. Jeżeli jedyną korzyścią, którą oferują brandy będzie niska cena to wkrótce konsument straci zinteresowanie ta kategorią.

My na pewno nie będziemy uczestniczyć w walce cenowej. Chcemy być firmą, która będzie wprowadzała produkty innowacyjne, convenience i ofertę spersonalizowaną. W ciągu ostatnich dwóch lat wprowadziliśmy na rynek 60 nowych pozycji produktowych, m.in.: desery w słoikach, z nasionami słonecznika, goi, dżemy bezcukrowe, linię dla dzieci i inne. Cały czas wprowadzamy nowości w kategorii marmolad, powideł, jabłek prażonych, po to by zachęcić konsumentów do eksperymentowania z naszymi produktami.

Jak zmienił się Państwa konsument w ciągu tego niestandardowego roku? Jego potrzeby, oczekiwania ale i możliwości?

Nie jest tajemnicą, że obecnie konsumenci na całym świecie znacznie więcej czasu spędzają w swoich domach i kuchniach. Gotują znacznie więcej niż przed pandemią. Staramy się odpowiadać na potrzeby konsumentów i mamy coraz więcej produktów wykorzystywanych do szybkiej konsumpcji oraz do wypieków domowych.

Niezwykle istotna dla nas jest czysta etykieta. Nasze dżemy i konfitury, jako nieliczne, są pozbawione dodatkowych wypełniaczy typu guma guar, guma ksantanowa itp. Zdajemy sobie sprawę z siły trendu prozdrowotnego.