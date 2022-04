Rynek majonezu. Winiary liderem w aż 11 województwach

W sklepach małoformatowych do 300 mkw. w 11 województwach liderem sprzedaży jest marka Winiary od Nestle, a w 7 z nich udziały w wartości sprzedaży tego producenta przekraczają 50% sprzedaży całej kategorii.

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 10-04-2022, 14:00

W sklepach małoformatowych do 300 mkw. w 11 województwach liderem sprzedaży jest marka Winiary od Nestle. fot. Shutterstock

Który majonez Polacy kupują najchętniej?

Jednym z najpopularniejszych zakupów i dodatków kulinarnych używanych do przygotowania wielkanocnych potraw jest majonez. Według danych Centrum Monitorowania Rynku przez cały rok majonez jest dostępny w ponad 80% sklepów małoformatowych (o powierzchni do 300 mkw.), a klienci mogą wybierać średnio spośród 4,5 jego wariantów. Jednak tuż przed świętami sprzedaż znacznie wzrasta.

- W 2021 roku sprzedaż majonezu zwiększała się stopniowo na trzy tygodnie przed Wielkanocą, a w ostatnim tygodniu wolumen sprzedaży był 3 razy większy niż w poprzednich tygodniach w styczniu i lutym – tłumaczy Joanna Gackowska-Paszkiewicz, analityk danych sprzedażowych w CMR.

Winiary wciąż liderem rynku majonezu

Mimo, że liderem kategorii jest jedna marka, są województwa wyjątkowo silnie przywiązane do własnych produktów.

- Jest to kategoria charakteryzująca się sporą regionalizacją. W sklepach małoformatowych do 300 mkw. w 11 województwach liderem sprzedaży jest marka Winiary od Nestle, a w 7 z nich udziały w wartości sprzedaży tego producenta przekraczają 50% sprzedaży całej kategorii. W pozostałych województwach królują marki związane z danym regionem, jak Majonez Kielecki, Majonez Pomorski czy marka Roleski – podsumowuje analityk CMR.

Biedronka o zakupach Polaków na Wielkanoc

- W okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy klienci szukają głównie tradycyjnych produktów, zwykle kojarzących się z wielkanocnym stołem. W koszykach zakupowych naszych klientów można znaleźć przede wszystkim jaja, majonezy, białą kiełbasę, ćwikłę z chrzanem, żurek i barszcz, kakao, a także babkę cytrynową – tłumaczy Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Jak dodaje, wskazane produkty stanowiły w Biedronce ponad połowę sprzedaży wszystkich produktów z asortymentu wielkanocnego zdefiniowanego przez firmę badawczą Nielsen.

Nietypowe wybory na wielkanocny stół

Wielkanoc to z pewnością czas dynamicznego wzrostu sprzedaży w wielu kategoriach. - Porównując analizowane okresy przedświąteczne w ubiegłych latach, widzimy wzrosty sprzedaży rzędu kilkudziesięciu procent, od ok. 30% nawet do 70% w przypadku niektórych kategorii – mówi dyrektor handlowy Biedronki. Jednak kategorie, które rosną najbardziej są dość niszowe. Okazuje się, że w święta wielkanocne Polacy chętnie sięgają po… ryby.

- Najdynamiczniej rozwijają się przede wszystkim kategorie ryb świeżych i przetworzonych oraz alkoholi. W kategoriach takich jak: napoje, nabiał i słodycze wzrosty wynoszą kilkadziesiąt procent pomimo wysokiego wolumenu bazowego – tłumaczy Michał Gontarz.

Czas na produkty premium

Z kolei w sieci Aldi klienci przed świętami stawiają na drób. Jak tłumaczyła w rozmowie z Portalem Spożywczym Dominika Juszczyk, rzeczniczka Aldi, klienci w tym czasie częściej wybierają mięso z kaczki niż z kurczaka.

Trend na produkty klasy premium widać także na półkach w sklepach Biedronki, która zarówno na Wielkanoc, jak i na Boże Narodzenie wprowadza do sprzedaży produkty marki własnej z serii Premium, dostępne w czarnych opakowaniach, o innej niż zazwyczaj recepturze. W tym roku są to przede wszystkim słodycze, jak np. sernik czy makowiec oraz migdały i owoce w posypkach i czekoladzie, faszerowany kurczak i kaczka czy pasztet i świąteczna szynka gotowe "prosto do piekarnika".

Zakupy robione z wyprzedzeniem

Przed nami długi handlowy weekend, bo 10 kwietnia przypada przedświąteczna i handlowa niedziela. Na pewno w tym czasie tłumy klientów ruszą na zakupy, a sklepy (w tym Biedronka), przygotowały dla klientów specjalne, wielkanocne promocje. Jednak zakupy na Wielkanoc Polacy rozpoczęli dużo wcześniej.

- Zwiększony ruch klientów i wyższą sprzedaż wspomnianych produktów obserwujemy zwykle około 4 tygodnie przed świętami. W tym roku zainteresowanie produktami świątecznymi rozpoczęło się w sklepach sieci Biedronka już od drugiej połowy marca – komentuje Michał Gontarz. Jak pisaliśmy, zakwasy na żur, świąteczne słodycze czy wiosenne klapki Kubota w tym roku pojawiły się w sklepach sieci już pod koniec lutego.

CMR: Majonez królem świąt Wielkanocy i sprzedaży

