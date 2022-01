Rynek owoców i warzyw 2022. Zbiory i ceny - szacunki Banku Pekao S.A.

- Dla konsumentów obniżka VAT będzie najsilniej odczuwalna poprzez te kategorie owoców i warzyw, które cechują się względnie wysokim przeciętnym spożyciem ale i relatywnie wysoką ceną jednostkową - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA.

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA/ fot. materiały prasowe

Z danych GUS wynika, że tegoroczne zbiory owoców, głównie jabłek, były wyższe niż w ubiegłym roku. To spowodowało, że mimo postępującej inflacji jesienią ich ceny nie szły w górę. Jakie są estymacje dotyczące cen jabłek zimą/wiosną 2022 roku? Czy rosnące koszty produkcji sadowniczej wpłyną na wzrost cen?

- Jeśli chodzi o ceny jabłek, to z punktu widzenia sadowników raczej trudno o optymizm. Jeśli popatrzymy na inne kategorie produktów rolnych, to źródłem wzrostów cen uzyskiwanych przez rolników i hodowców w ostatnich miesiącach były przede wszystkim ograniczenia podaży. Najczęściej to sztywności podażowe w połączeniu z silnym popytem krajowym i zagranicznym, a nie sam wzrost kosztów produkcji rolno-hodowlanej, pozwalały uzyskać lepszą pozycję negocjacyjną i korzystniejsze ceny. Tymczasem rynek jabłek wyłamuje się z tego schematu. Jak wynika z danych GUS, rzeczywiście mamy za sobą sezon solidnych zbiorów, ze wzrostem o około 13% r/r i poziomem 4 mln t owoców, a zatem zbliżonym do tego z roku 2018. Średnioroczne ceny płacone producentom za jabłka deserowe wyniosły wówczas niespełna 80 groszy za kilogram, zaś za jabłka przemysłowe poniżej 30 groszy (vs odpowiednio 1,25 i 0,40 złotego średniorocznie w 2021 roku). Co więcej, na wysoką podaż nakładają się obecnie potencjalne problemy ze zbytem, jakie mogą wiązać się z embargiem nałożonym na import żywności przez Białoruś. Kraj ten od kilku lat pozostawał największym odbiorcą polskich jabłek, a jego udziały w naszej łącznej sprzedaży zagranicznej przekraczały często 20%. Sytuacja ta zaczęła się co prawda zmieniać w ubiegłym roku, a po 11 miesiącach 2021 Białoruś spadła na 3 miejsce wśród importerów jabłek z Polski za Egiptem i Niemcami. Nadal jednak wyeksportowaliśmy do tego kraju ponad 100 tys. ton tych owoców, co dało Białorusi 13% udziału w całej naszej sprzedaży zagranicznej. Trudno oczekiwać, żeby odcięcie tak dużego rynku dało się łatwo zrekompensować przekierowaniem sprzedaży do innych państw. Pewne nadzieje w tym względzie można co prawda wiązać z faktem, że według szacunków WAPA w pozostałych krajach UE ubiegły rok nie był tak udany jak w Polsce, a ich łączne zbiory były zbliżone do tych z 2020 r. (w tym we Włoszech – drugim po Polsce unijnym producencie) spadły o kilka procent. Trudno jednak zakładać, że obecna sytuacja nie odbije się niekorzystnie na krajowym bilansie podaży i popytu. Reasumując, możliwości przerzucania rosnących kosztów działalności sadowników (w szczególności przechowywania owoców) na ceny sprzedaży jabłek mogą być w najbliższym czasie bardzo ograniczone - wylicza Paweł Kowalski.

Tymczasem ceny polskich warzyw jesienią poszły w górę. Jakie są tendencje cenowe na najbliższe miesiące?

- W przypadku szeroko rozumianego rynku warzyw mamy do czynienia z odmienną sytuacją niż na rynku jabłek. Po pierwsze, dane GUS wykazały że szereg gatunków warzyw gruntowych odnotował w 2021 r. wyraźne spadki zbiorów w porównaniu z rokiem poprzednim (m.in. zbiory ogórków gruntowych spadły o 30%, pomidorów gruntowych o 15%, buraków ćwikłowych i kalafiorów o 8%, cebuli o blisko 7%). Przyczyną tych spadków były niekorzystne warunki pogodowe, które dodatkowo wpłynęły na jakość zbiorów – to z kolei przekłada się na ceny towaru o wyższej jakości a jednocześnie może skutkować większymi stratami w przechowywaniu. Z kolei w przypadku warzyw spod osłon, których zbiory okazały się według szacunków IERiGŻ znacznie lepsze niż rok wcześniej (pomidory +18%, ogórki +14%), trzeba pamiętać że Polska nie posiada samowystarczalności i musi importować niedobory (przy dość znacznej relacji wolumenów importu do krajowej produkcji, oscylującej wokół 20%). Przekłada się to na całkiem odmienne warunki kształtowania się cen w porównaniu z rynkiem jabłek (gdzie nasz kraj ma bardzo dużą nadwyżkę w stosunku do własnych potrzeb, a sprzedaż bazuje na eksporcie owoców i soku jabłkowego). Dzięki temu producentom łatwiej jest przerzucać rosnące koszty (przechowywanie, ogrzewanie szklarni) na sprzedaż. Widać to zresztą dobrze na poziomie danych GUS o inflacji: średnie ceny płacone przez polskich konsumentów za warzywa w grudniu 2021 r. były o blisko 12% wyższe niż rok wcześniej, choć przecież i tak nie należały one do najszybciej drożejących kategorii żywności. Wydaje się w związku z tym, że również w najbliższych miesiącach warzywa mogą podlegać dość silnej presji cenowej - dodaje ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA.

Czy i jak zerowy VAT na owoce i warzywa może wpłynąć na dynamikę cen tych produktów?

- Dla konsumentów obniżka VAT będzie najsilniej odczuwalna poprzez te kategorie owoców i warzyw, które z jednej strony cechują się względnie wysokim przeciętnym spożyciem, a z drugiej – relatywnie wysoką ceną jednostkową. W polskich warunkach można tu wymienić przede wszystkim pomidory i ogórki, niektóre owoce cytrusowe czy owoce jagodowe (choć konsumpcja tych ostatnich rośnie przede wszystkim sezonowo latem, ze zbiorów krajowych). Trzeba natomiast pamiętać, że ogólnie skala obniżki ze względu na niską stawkę podatku, jaką objęta jest żywność, będzie miała raczej ograniczony wpływ na dynamikę cen, tym bardziej że nie można wykluczyć, że część efektu zostanie zaabsorbowana przez sieci handlowe dążące do zwiększenia swoich marż. Warto mieć na względzie, że celem przyświecającym wprowadzeniu obniżek VAT było raczej złagodzenie odczuwalności wysokiej inflacji dla konsumentów, niż zainicjowanie odwrócenia trendów cenowych. Dla zahamowania wzrostów i dalszego kształtowania się cen kluczowe znaczenie będą miały raczej kwestie podażowo-popytowe, a za pośrednictwem kanału importowego także trendy globalne i zmienność kursu złotego - dodaje Paweł Kowalski.