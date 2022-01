Rynek żywności roślinnej. Po jakie zamienniki sięgają Polacy?

Rok 2021 zmienił nastawienie konsumentów do diety roślinnej. M.in. dlatego, że coraz częściej mówi się o ogromnym śladzie węglowym, który powoduje spożywanie mięsa. Rzesza fanów wegetariańskiej i wegańskiej kuchni dynamicznie rośnie na całym świecie. Podobnie jak szerokość oferty roślinnej na sklepowych półkach.

Żywność roślinna. Polacy coraz bardziej wege/fot. shutterstock

Żywność roślinna - wartość i struktura rynku

Kategoria żywności roślinnej od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie - notuje wzrosty kilkunasto- kilkudziesięcio- lub też trzy cyfrowe z roku na rok w zależności od konkretnej kategorii, konkretnego rynku i stopnia jego rozwoju. W ciągu ostatnich dwóch lat ta kategoria łącznie wzrosła o ok. 50 proc.

Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska wskazuje, że obecnie najszybciej rozwijają się te kategorie, które miały dotąd najmniejszy udział i dopiero zaczęły pojawiać się na rynku, czyli np. zamienniki ryb i jaj.

Popularnymi kategoriami produktów, które przyczyniają się do zmian i dominują na rynku, są alternatywy mleka i mięsa. W większości krajów wzrost sprzedaży został odnotowany na większą skalę w dyskontach w porównaniu do supermarketów - wynika z danych Roślinniejemy.

W 2020 na polskim rynku zamienników królowało "mleko" na bazie owsa i ta kategoria bardzo dynamicznie się rozwijała. - Jak sprawdzaliśmy kilka lat temu, to polskich producentów bazujących na lokalnych surowcach było dosłownie paru. W tym momencie widzimy, że coraz więcej producentów w ten segment wchodzi i chce go rozwijać. Kategoria ta rozwija się szybciej niż poszczególne kategorie produktów odzwierzęcych. Wynika to ze stosunkowo małej skali udziału w rynku tych produktów. Tendencje są dosyć optymistyczne – dodaje Marcin Tischner.

Mateusz Kowalewski, prezes Hortimex wskazuje, że kategorię zamienników mięsa i nabiału napędzają fleksitarianie, a nie weganie i wegetarianie. Roślinne zamienniki pojawiły się z potrzeby wegetarian i wegan, którzy nie mogli znaleźć produktów atrakcyjnych smakowo. To do nich była początkowo zaadresowana ta oferta. Dzisiaj głównym driverem tego rynku i siła sprawczą są właśnie fleksitarianie.

Z danych Roślinniejemy wynika, że 43% Polaków ogranicza spożycie mięsa, a niemal co 10. osoba nie je go wcale. A fleksitarianizm – czyli świadome ograniczenie produktów odzwierzęcych w diecie – to jeden z czołowych trendów w branży spożywczej.

Wegetarianizm to świadome i celowe wyłączanie z diety mięsa, w tym ryb, owoców morza oraz owadów. Wiąże się także z unikaniem na talerzu innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wegetarianizm to wybór, i może być wybrany z pobudek moralnych, zdrowotnych, ekologicznych lub ekonomicznych albo wszystkich naraz.

- Trendem jest odchodzenie od jedzenia mięsa na co dzień i ograniczenie konsumpcji na rzecz znalezienia lepszej jakości mięsa lub zostawienia na przykład wyłącznie na weekend. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na ograniczanie mięsa lub przejście na wegetarianizm lub weganizm - przyznał w rozmowie z Horecatrends.pl David Gaboriaud.

Wege oferta - półki sklepowe coraz bardziej roślinne

Kategoria żywności roślinnej bardzo dynamicznie rozwija się w detalu. Producenci konwencjonalnych produktów jak i tych alternatywnych prześcigają jeśli chodzi o nowe pozycje asortymentowe w wege produktach.

Na początku stycznia 2022 w Biedronce zadebiutowała Roślinna Piątnica- wegańska marka znanego producenta nabiału.

Producent wędlin, kabanosów, parówek - Tarczyński - od pewnego czasu mocno stawia i promuje swoją ofertę roślinną.

Z kolei w 2021 r. firma Bezmięsny wprowadziła do oferty roślinną kaszankę.

Jednak opinia branży mięsnej co do rynku alternatyw nie jest jednorodna.

- Żywność roślinna jest ciekawym trendem, jednak sprzedaż tej kategorii jest jeszcze bardzo niepewna. Nie widzimy tutaj znaczących zysków, a raczej inwestycje, które będą się długo zwracać - mówi nam Tomasz Nowak, dyrektor generalny Zakładów Mięsnych Nowak.

UE w 2022 r. będzie zachęcać do diety roślinnej

Polityka promocyjna UE na rok 2022 będzie zachęcać do przejścia na dietę opartą na roślinach.

- Po raz pierwszy program wyraźnie wymienia przejście na bardziej roślinne diety, w tym ograniczenie czerwonego i przetworzonego mięsa oraz innych pokarmów związanych z ryzykiem raka, jako kryterium przyznawania dotacji promocyjnych. Jest to bardzo obiecujący krok we właściwym kierunku - zapewnia Barbara Rożyńska, rzecznik prasowa ProVeg Polska.

Nowe kryterium roślinne jest ograniczone do kampanii promocyjnych, które odbywają się na europejskim rynku wewnętrznym.