Owoce i warzywa

Rząd zachęca do uprawy ziemniaków, mają być wyższe dopłaty

Autor: PAP

Data: 20-03-2023, 16:09

Ziemniak jest obecnie ważną alternatywą do uprawy zbóż - przekonywał w poniedziałek w Łomży (Podlaskie) wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski i zachęcał rolników do uprawy ziemniaków. Mówił, że mają być zwiększone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, a ziemniaki będą skupione przez polskie firmy przetwórcze.

mają być zwiększone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, a ziemniaki będą skupione przez polskie firmy przetwórcze/ fot. Unsplash