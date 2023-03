Klienci coraz bardziej niechętnie patrzą na sklepowe półki. W Polsce warzyw co prawda nie brakuje, ale ich ceny zaskakują, podobnie jak kraje pochodzenia.

Rzodkiewki dostępne zimą w Polsce pochodzą z zachodnu Europy/ fot. Shutterstock

Polskie warzywa i owce zimą ustępują tym zagranicznym. Rachunek jest prosty – w Polsce trzeba szklarnie ogrzać i doświetlić. Producenci z Hiszpanii, Turcji, Włoch czy Maroko nie mają takich problemów, więc uprawa roślin idzie gładko a dodatkowo ceny nie są zabójcze. Za to najmniejsze kłopoty pogodowe odbijają się dużym echem w całej Europie.

Rekordowe ceny warzyw

Tak stało się w tym roku z pomidorami, ogórkami, sałatą czy papryką. Kłopoty z dostępnością warzyw i świeżego asortymentu miały m.in. sklepy w Wielkiej Brytanii. Za to w Polsce problemem są rosnące ceny, które tej zimy zaskoczyły nawet plantatorów.

- Włoch czy Hiszpan nie muszą płacić za ogrzewanie i doświetlanie swoich upraw, ale importowane warzywa i tak są drogie – mówi Maciej Kmera z Rynku Hurtowego Bronisze. Jak dodaje, w lutym w basenie Morza Śródziemnego było na tyle zimno, że koszty podtrzymania plantacji były wyższej niż chociażby rok wcześniej.

Jaskrawym przykładem jest tu papryka. Hurtowa cena papryki z Hiszpanii w Broniszach wynosi teraz 19-20 zł, w przypadku papryki z Turcji – 15-17 zł. Z kolei cena ogórków z krajowych szklarni oscyluje w okolicach 10 zł za kilogram.

Polskie ogórki i pomidory de luxe

Jak jednak zauważa Maciej Kmera, nie jest to cena, która będzie atrakcyjna i opłacalna na dłuższą metę dla polskich producentów. Już niebawem ogórki będą przyjeżdżać do nas z innych krajów, a wtedy ich ceny znacznie spadną. – Ogórki trzeba sprzedać w ciągu 10 dni od zbioru. Polscy producenci będą więc konkurować z tańszymi ogórkami z importu i sami będą musieli obniżyć ceny albo znaleźć inny rynek zbytu – mówi Maciej Kmera z Rynku Hurtowego Bronisze.

Jedynymi warzywami, których produkcja ma się dobrze w Polsce jest pomidor malinowy. W tym roku kosztuje przeciętnie 29 zł za kg w hurcie. Jak podkreśla Maciej Kmera, jest to towar z wyższej półki, dlatego jego cena nie powinna dziwić. W ubiegłym roku także było to powyżej 20 zł (22-23 zł za kg). Resztę pomidorów importujemy zimą z Turcji, Hiszpanii, Maroko i kosztują od 8 do 14 zł za kg.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl