Sadownicy zaniepokojeni wzrostem kosztów produkcji. Sięgają 20-40 proc.

Podczas posiedzenia grupy roboczej „Owoce i warzywa” Copa-Cogeca eksperci z Unii Europejskiej zwracali uwagę, że rosnące koszty produkcji owoców i warzyw w zależności od kraju wynoszą od 20 do 40 proc. Spędza to sen z powiek sadownikom z Polski i UE.

Autor: oprac. MB

Data: 19-04-2022, 12:11

Sadownicy z całej UE są zaniepokojeni wzrostem kosztów produkcji/fot. shutterstock

Zdaniem ekspertów z Uniwersytetu w Wageningen Europejski Zielony Ład będzie miał znaczący wpływ na sektor owoców i warzyw.

Sadownicy są zaniepokojeni wzrostem kosztów produkcji

Badanie holenderskich naukowców potwierdza wcześniejsze wyniki badań przeprowadzone przez Departament Rolnictwa USA, Wspólne Centrum Badań Komisji Europejskiej oraz Uniwersytet w Kilonii, mówiące o tym że wdrożenie celów strategii „Od pola do stołu” i strategii „Bioróżnorodności” doprowadzi do zmniejszenia produkcji upraw w całej UE średnio o 10 do 20%, wzrostu kosztów produkcji, spadu eksportu oraz wzrostu importu. Do tego wpływ celów obu strategii na uprawy trwałe (winogrona, jabłka, oliwki, owoce cytrusowe) będzie większy niż na uprawy roczne (rośliny oleiste, rzepak, pszenica, kukurydza oraz buraki cukrowe).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Uczestnicy spotkania wyrazili wątpliwości czy zagraniczni producenci będą w stanie spełnić rygorystyczne wymogi Europejskiego Zielonego Ładu. Ich zdaniem w obecnej sytuacji strategia „Od pola do stołu” powinna zostać.

– W opinii ekspertów z całej Unii Europejskiej nie możemy popełnić zbiorowego samobójstwa. Jeżeli my nie będziemy mogli korzystać ze środków ochrony roślin to inni też nie mogą. Powinno nastąpić konsekwentne wdrożenie tzw. lustrzanych klauzul – skomentował Witold Boguta z KZGPOiW.

Kolejnym wyzwaniem sektora jest polityka Unii Europejskiej zmierzająca do rezygnacji z używania plastiku. Niektóre kraje członkowskie postanowiły nawet pójść dalej niż unijne dyrektyw w tym zakresie. - We Francji wprowadzono przepisy zakazujące stosowanie plastiku w przypadku pakowania owoców i warzyw do 1,5 kg. Nie można też stosować naklejek. Francuskie organizacje skarżą się, że rząd chce być pro-ekologiczny a kozłem ofiarnym jest branża. Trzeba bowiem teraz szukać alternatywnych, droższych rozwiązań. Niepokoją się także Hiszpanie ponieważ ich rząd chce się wzorować na rozwiązaniach francuskich – mówi Witold Boguta z KZGPOiW.

Budzi to niepokój eksporterów, którzy sprzedają owoce i warzywa do Francji. W przypadku Polski taki eksport następuję głównie w większych niż 1,5 kg kartonach, ale w przypadku konfekcjonowanych produktów sprzedaż będzie problemem.

Na posiedzeniu grupy roboczej „Owoce i warzywa” Copa-Cogeca debatowano również o sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę. Konflikt zakłócił sytuację bieżącą zwłaszcza na rynku jabłek.

– My mamy problemy w handlu z Kazachstanem czy Mongolią bo transporty nie mogą jechać przez Ukrainę, a z kolei transport przez Białoruś czy Rosję jest też problematyczny. Z kolei Mołdawia miała ok. 100 tys. ton jabłek do sprzedania na rynek rosyjski i białoruski a teraz będzie chciała sprzedać ten towar do krajów Unii Europejskiej. Wojna zwiększyła presję podażową a to oznacza spadki cen dla producentów. Co dalej - to jedna wielka niewiadoma – dodał Witold Boguta.