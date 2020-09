Sadzonki drzew w zamian za oddane przedmioty

Łącznie w miejskich ekoportach, czyli w punktach zbiórki odpadów trudnych do rozdania będzie ponad 900 dwumetrowych sadzonek jabłoni w trzech odmianach - poinformował rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska Andrzej Kus.

Wszyscy, którzy chcą odebrać sadzonkę muszą przynieść do jednego z trzech ekoportów przedmiot, który może być przydatny do tego, by nadać mu drugie życie i przekazać w kolejne ręce. Mogą być to m.in. porcelana, szkło, zabawki, książki, płyty, sprzęt AGD, meble i wszystko to, co nadaje się do dalszego użytku. Po przekazaniu przedmiotu pracownikowi będzie można odebrać sadzonkę.

Zebrane przedmioty trafią do charytatywnej Galerii Szpargałek prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych. Galeria zajmuje się pomocą potrzebującym organizacjom, m.in. hospicjom, stowarzyszeniom, schronisku dla bezdomnych osób. Przedmioty można będzie można zabrać po wpłaceniu symbolicznej sumy na konto organizacji i pokazanie dowodu wpłaty pracownikowi ekoportu.

Zakład Usług Komunalnych prowadzi Galerię Szpargałek od ponad dwóch lat. Jak zapewnia magistrat to jedyne takie miejsce w Polsce. Przez ten czas udało się wspomóc organizacje kwotą ponad 140 tys. zł.

Akcja "Szczecin idzie w zielone" skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta. Sadzonki będzie można posadzić w przydomowym ogrodzie, na działce, czy każdym innym terenie po uzyskaniu zgody administratora.

Organizatorami wydarzenia "Szczecin idzie w zielone" są Urząd Miasta Szczecin oraz Zakład Usług Komunalnych. Głównym partnerem wydarzenia został Ecogenerator, czyli Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.