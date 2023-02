"Jedna większa główka kalafiora (1,65 kg): już nie 7 zł, nawet nie 12 zł, tylko już prawie 22 zł!" Drogi Ty nasz kalafiorku... i Ty papryczko 29,99 zł za kg" - pisze na swoim profilu na Facebooku senator Wadim Tyszkiewicz.

Senator Wadim Tyszkiewicz oburzony cenami warzyw; fot. fb, unsplash.com

"To są paragony z-grozy, panie jastrzębiu Glapiński. I można straszyć Polaków robalami i schabowymi z chrząszczy. Można wysyłać wegetarian na Madagaskar, ale rzeczywistości się nie zakłamie" - pisze na Facebooku Wadim Tyszkiewicz.

Kalafior dwa razy droższy niż kurczak

Senator przyznał, że jego żona jest wegetarianką i na co dzień kupuje sporo warzyw. Jak podał, w sieci Biedronka kilogram kalafiora kosztuje 12,99 zł, a kilogram uda lub podudzia z kurczak - 6,99 zł w promocji. "Nie dziwota, że PiS znalazł sobie najnowszych wrogów w wegetarianach, co to którym zielenizny się zachciało" - spuentował.

Ceny kalafiora i papryki w Polsce

Obecnie kalafior w Polsce pochodzi z importu. Jego wysokie ceny spowodowane są niższą podażą tego warzywa na rynkach zagranicznych i wzrostem kosztów transportu.

Większość importowanych warzyw i owoców jest w tym roku nawet trzykrotnie droższa niż rok temu. Wiele krajów zmniejszyło produkcję przez wzrost kosztów energii.

W ubiegłym tygodniu media obiegły zdjęcia cenówek ze stoiskach z papryką. Obecnie w sklepach za to warzywo zapłacimy od 20 do 35 zł za kg. Z kolei rok temu w lutym papryka kosztowała od 7,5 do 13,5 zł za kg.

