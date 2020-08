- Za tydzień owoce z plantacji na zachodzie kraju mogą być na tyle dojrzałe, że będzie można rozpocząć zbiór. Nie wiadomo jak będzie on przebiegał, ponieważ owoców jest w tym roku mniej. Aronia nie wykształciła typowych gron, w których w normalnym sezonie plonowania powinno być po ok 25 jagód. W latach urodzajnych krzewy uginały się pod ciężarem dojrzewających owoców, a w tym roku na wielu plantacjach w gronach jest zaledwie po 2-3 jagody. To efekt przymrozków – mówi Andrzej Karolak.

W jego ocenie, zbiory aronii rozpoczną się między 17 a 20 sierpnia. Tegoroczny sezon jest nieco opóźniony w porównaniu do roku ubiegłego – o około 10 dni.

Sezon aroniowy 2020 nie będzie urodzajny. – Wiosną po przejściu wszystkich możliwych anomalii pogodowych, sądziłem, że aronii może być ok 40 proc. w stosunku do bardzo dobrych sezonów plonowania. Teraz na podstawie doniesień od plantatorów z różnych regionów kraju, mam wątpliwości czy taki plon uda się uzyskać. Część plantacji -zwłaszcza starszych nasadzeń zlikwidowano, zaś inne zostały zaniedbane z powodu z kilkuletniego braku opłacalności w uprawie. Dlatego owoców jest mniej – zaznacza Andrzej Karolak.

